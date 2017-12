Massivt sikkerhetsoppbud under julefeiringen i Frankrike

De ekstra sikkerhetsstyrkene vil spesielt holde øye med julemarkeder, kjøpesentre, religiøse bygg, offentlig transport og turistmål, ifølge myndighetene.

Det franske innenriksdepartementet viser til et «fortsatt forhøyet terrortrusselnivå» som bakgrunn for tiltaket. De oppgir at 97.000 ekstra sikkerhetsfolk er mobilisert for å beskytte folk som oppholder seg i Frankrike søndag og mandag.

I tillegg til økt sikkerhet rundt juletiden, opplyser innenriksdepartementet at de utplasserte ekstra politifolk under feiringen av den jødiske høytiden hanukka tidligere denne måneden. De sier også at de vil utplassere ekstra politifolk under den ortodoks-kristne julefeiringen i januar.

– Vi ønsker at det skal være gode forhold under feiringen av disse, heter det.

Tiltaket er muliggjort av en ny antiterrorlov som ble vedtatt tidligere i år. Loven gir politiet ekstra handlingsrom som følge av en rekke terrorangrep i Frankrike i 2015–2016.