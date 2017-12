NASA opplyser at McCandless døde i California torsdag, men oppgir ikke dødsårsak.

McCandless er avbildet på ett av verdens mest berømte fotografier fra rommet. Bildet ble tatt 7. februar 1984, og viser amerikaneren mens han svever fritt ute i verdensrommet utenfor romfergen Challenger.

– Inspirerende

Senator John McCain og McCandless var klassekamerater ved det amerikanske marineakademi. McCain sa følgende i en uttalelse:

«Det ikoniske bildet av Bruce som svever uanstrengt i verdensrommet, har inspirert generasjoner av amerikanere til å tro at det ikke er noen grense for det menneskelige potensialet.», ifølge The Guardian.

TT / NTB scanpix

– Fantastisk følelse

I et intervju i 2006 fortalte McCandless at han ikke var nervøs før den historiske spaserturen i verdensrommet. I 2015 skrev astronauten følgende om hendelsen i den britiske avisen:

«Det var en fantastisk følelse; en blanding av personlig eufori og profesjonell stolthet. Det hadde tatt mange år å komme til det punktet.»

McCandless etterlater seg konen Ellen Shields McCandless, to barn og to barnebarn.