Onsdag meldte Upsala Nya Tidning at den Fadmime Sahindals nå 72-årige far har vært fri i noen måneder.

72-åringen ble først dømt til livstid i fengsel. I november 2012 kom saken opp igjen. Denne gangen for å tidfeste lengden på livstidsdommen.

Dommen ble fastsatt til 24 år, men etter å ha sonet to tredjedeler av dommen, er Sahindal satt fri.

Hadde svensk kjæreste

26-årige Fadime Sahindal ble i januar 2002 drept av to skudd i hodet. Motivet for drapet var ifølge dommen skammen Fadime påførte familien for å ha et forhold til en svensk mann.

Fadime hadde tidligere fått mye oppmerksomhet i svensk offentlighet etter at hun gikk ut i media og delte sin egen familiehistorie og fordømte æresrelatert vold.

Brøt med familien

Fadime hadde lenge motsatt seg familiens ønske om å arrangert ekteskap, da hun brøt kontakten og rømte med kjæresten. Senere ble hun funnet og flere ganger truet av familiemedlemmer.

Etter at hun gikk ut i media og delte sin historie, ble hun raskt en viktig stemme og et symbol på kampen mot æresdrap.

I november 2001 holdt Fadime en tale i Riksdagen der hun fortalte sin historie. Hun oppfordret politikerne til å ta tak i problemet med æresrelatert vold. Hun ba dem ikke svikte de innvandrerjentene det gjaldt ved å se en annen vei.

Noen måneder senere ble hun skutt og drept av faren.

Fadime hadde vært hos søsteren da faren banket på døren. De lukket ikke opp, men da Fadime senere var på vei ut døren, skjøt faren henne.

Ble et symbol

Fadime-drapet ble et symbol på æreskulturen som rammer flere unge kvinner med innvandrerbakgrunn. Drapet førte til at æresrelatert vold og æresdrap ble satt på dagsordenen i alle de nordiske landene.

Hvert år, fra midten av januar til midten av februar, arrangerer organisasjonen Glöm aldri Pela och Fadime (GAPF) Fadime-dagene over hele Sverige. Organisasjonen ble stiftet i 2001 etter at 19 år gamle Pela ble offer for æresdrap. Organisasjonen inkluderte senere Fadime i navnet. Organisasjonen jobber mot æresrelatert vold på nasjonalt nivå.

Fadimes skjebne beveget mange, også her i Norge. Blant annet skrev den norske sosialantropologen Unni Wikan boken For ærens skyld. Fadime til ettertanke, i et forsøk på å forstå æresrelatert vold.

– Jeg angrer meg

Under rettssaken i 2002 skal Fadimes far ha forklart seg motstridende.

– Om din datter hadde oppført seg slik mot deg, hadde du også drept henne, svarte han da aktor spurte om han viste at Fadime oppholdt seg hos søsteren, ifølge NRK.

Han vekslet mellom å snakke om det å ta livet av datter sin som den naturligste ting i verden, for så å plutselig si at han var syk og fylt av anger.

Da saken kom opp igjen i 2012, sa faren at han angret dypt på drapet allerede før han fikk ordet, ifølge den svenske avisen Nerikes Allehanda.

– Jeg angrer meg en million ganger, og jeg gråter hver dag over det jeg har gjort, sa han.

Selv om han tilsto drap, nektet han for at det var snakk om æresdrap.

– Jeg forstår ikke hva som hendte. Jeg ble ikke styrt av noen regler for ære og har ingen slike vurderinger i dag. Min sønn er gift med en svensk kvinne, sa faren den gang.