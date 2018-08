Saken oppdateres.

Tyrkias lire falt kraftig og landets økonomi vaklet stygt fredag etter at en delegasjon kom tomhendt hjem fra forhandlinger i Washington. Liren har falt 18 prosent denne uken.

USAs president Donald Trump kunngjorde fredag formiddag at han vil doble import-tollen på stål og aluminium fra Tyrkia. Trump innførte sanksjoner mot Tyrkia forrige uke.

«Aluminium vil nå være 20 prosent og stål 50 prosent. Forholdet til Tyrkia er ikke bra på dette tidspunktet!» skrev den amerikanske presidenten på twitter.

Tyrkias president Tayyip Erdogan har foreløpig strittet imot Donald Trumps krav om at han løslater en fengslet amerikansk pastor. Erdogan ba fredag tyrkere om å vise sin patriotisme ved å investere i den tyrkiske valutaen, og veksle inn dollar, euro og gull i lire.

– Forhåpentligvis vil vi komme gjennom denne katastrofen og denne økonomiske krigen med seier, sa Erdogan i en tale fredag.

– De har sine dollar, men vi har våre folk, vår integritet og vår gud.

I have just authorized a doubling of Tariffs on Steel and Aluminum with respect to Turkey as their currency, the Turkish Lira, slides rapidly downward against our very strong Dollar! Aluminum will now be 20% and Steel 50%. Our relations with Turkey are not good at this time! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 10, 2018

Frykter spredning

Finansmarkedene har lenge vært bekymret for tilstanden i Tyrkias økonomi. Konflikten med Trump har lagt ytterligere press på situasjonen.

Mange uttrykte bekymring fredag for at at krisen i Tyrkia ville smitte over på andre land. Den europeiske sentralbanken frykter at store europeiske banker som franske BNP Paribas, italienske UniCredit og spanske BBVA kan være eksponert fordi de har gitt store lån i Tyrkia, skriver The Financial Times.

Børsene falt over hele verden fredag som følge av krisen i Tyrkia. Euroen falt også, mens dollaren steg markant.

Mulig allianse med Putin?

Den økonomiske krisen og konflikten med USA kan føre NATO-landet Tyrkia nærmere Russland. Associated Press melder fredag at Erdogan og Russlands president Vladimir Putin har snakket sammen på telefon om situasjonen.

Tyrkia har inngått avtale om å kjøpe et rakettforsvarsystem av Russland, og russerne skal også bygge et atomkraftverk i Tyrkia. Forholdet mellom Putin og Erdogan har vært turbulent, spesielt etter at Tyrkia skjøt ned et russisk jagerfly. Men de to statslederne har knyttet tettere bånd det siste året.

Pastor utløste konflikt

Konflikten mellom USA og Tyrkia bunner i fengslingen av en amerikansk pastor, Andrew Brunson. Trumpregjeringen har forlangt at Brunson blir løslatt, men tyrkernes nylig gjenvalgte president Tayipp Erdogan har strittet imot.

Brunson, som er en evangelisk pastor fra North Carolina, har sittet i fengsel i halvannet år, anklaget for terror og spionasje. Han ble arrestert etter det mislykkede kuppforsøket i 2016.

Visepresident Mike Pence har engjasjert seg sterkt i saken hans, og det har blitt en signalsak for kristne velgere i USA, noe som også gir Trump et politisk motiv for sanksjoner. I juli ble Brunson flyttet til husarrest, fordi helsesituasjonen hans ble dårligere.

Bruker økonomiske muskler

Trump-regjeringen driver nå økonomisk krigføring på en rekke fronter. Presidenten kunngjorde denne uken at USA har gjeninnført fulle sanksjoner mot Iran, noe som vil påvirke europeiske selskaper som har investert i landet.

Trump kunngjorde også en ny runde med sanksjoner mot Russland som straff for forgiftningen av Sergej Skripal.

Handelskrigen mot Kina strammer seg også til. I forrige uke ble det klart at USA vil legge ytterligere toll på en lang rekke kinesiske produkter. Kineserne merker nå effekten av Trumps harde linje. Kinesiske aksjer faller i verdi og valutaen har svekket seg.