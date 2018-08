Trump i Fox-intervju: Cohen tok seg av småsaker

Trump snakker nå ned innflytelsen og rollen til advokat Cohen.

– Han var en av mange advokater jeg brukte. Han tok seg av mindre ting, sa Trump i et intervju med TV-programmet Fox & Friends.

Han trakk selv frem poenget med at mange har kalt Cohen for «Trumps fikser».

– Jeg vet ikke hvor det begrepet kom fra, sa Trump.

Endret syn

Han anslo at han hadde brukt Cohen i omtrent ti år, men poengterte at han hadde mange advokater – noen var ansatte og andre ble hyret inn. Den gang oppfattet Trump Cohen «som en grei fyr», sa han.

Etter at Cohen tilsto brudd på lovene om valgkampbidrag ved å betale hysjpenger til to kvinner på ordre fra klienten, «en kandidat i et føderalt valg», er tonen en annen fra Trump.

– Hvis noen ser etter en god advokat, vil jeg sterkt anbefale at de ikke hyrer inn Michael Cohen, skrev presidenten på Twitter onsdag.

Slapp to nyheter på forhånd

Da pressetalskvinne Sarah Huckabee Sanders onsdag ble spurt av pressekorpset om konsekvenser av Trump-advokat Michael Cohens tilståelse, svarte hun forskjellige varianter av at Trump «har ikke gjort noe galt».

To deler av Trump-intervjuet ble delt av Fox News før programmet ble sendt på TV klokken seks torsdag morgen lokal tid:

Trump la vekt på at han betalte hysjpenger fra egen lomme, ikke fra valgkampkassen. Pengene gikk til to kvinner som hevder å ha hatt seksuelt samkvem med ham.

Trump antydet at han kan benåde sin tidligere valgkampsjef Paul Manafort. Manafort er dømt for skattesvik og bankbedrageri.

I intervjuet med Fox & Friends sa Trump også at han heller ikke kjente Manafort særlig godt.

Refset justisministeren sin

Trump kritiserte Justisdepartementet for ikke å etterforske korrupsjon fra tiden under Barack Obamas presidentperiode.

Han ble spurt om han vil sparke justisminister Jeff Sessions og visejustisminister Rod Rosenstein. Rosenstein utnevnte tidligere FBI-sjef Robert Mueller til å etterforske Russlands påvirkning av presidentvalgkampen i 2016 og om noen amerikanere sto i ledtog med russerne. Sessions erklærte seg inhabil i etterforskningen.

Trump svarte ikke direkte på spørsmålet om sparking av de to.

– Jeg ville ikke egentlig involvere meg i dette, sa han.

Trump er fremdeles opprørt over at Sessions erklærte seg inhabil i granskningen.

– Hva slags mann er dette, spurte han. – Han var med i kampanjen. Han vet jo at det ikke var noen sammensvergelse, sa Trump.

Trump sa også at økonomien er historisk god og arbeidsløsheten historisk lav, men at mediene ikke er interessert i å dekke dette og bare er opptatt av sludder.