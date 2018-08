Den tidligere miljøaktivisten og TV-journalisten tok alle på sengen da han torsdag kom med den overraskende nyheten på radiostasjonen France Inter.

På forhånd hadde han ikke rådført seg med hverken president Emmanuel Macron eller statsminister Édouard Philippe fordi han var sikker på at de ville forsøke å overtale ham til å bli. Selv ikke kona visste noe om det, sa han, ifølge avisen Le Monde.

– Jeg vil fatte den vanskeligste avgjørelsen i livet. Jeg har bestemt meg for å gå av som statsråd.

Prioriterer ikke klimasaken

Hulot sa at han følte seg helt alene i regjeringen, og at klima- og miljøsaker alltid ble plassert nederst på prioriteringslisten.

Han sa at han har stor respekt for Macron, men at han ikke er imponert over presidentens innsats i miljøsaken.

– Har vi startet å redusere bruken av plantevernmidler? Svaret er nei. Har vi gjort noe for å stoppe utarmingen av det biologiske mangfoldet? Svaret er nei.

Ifølge meningsmålingene har Hulot vært en av de mest populære statsrådene i regjeringen, mens tilliten til Macron har sunket kraftig. Franske kommentatorer mente derfor at avskjeden er et stort tap for presidenten.

En talsmann for regjeringen sa at det var trist at Hulot hadde valgt å forlate statsrådsposten.

– Jeg skjønner ikke hvorfor han trekker seg fordi vi har oppnådd mye som er hans fortjeneste. Han vant ikke alltid frem med sitt syn, men sånn er det å være statsråd, sa Benjamin Griveaux ifølge France 24.

Føre til handling?

Hulot sa at han håper at avskjeden skal fungere som en vekker, og at det skulle fungere som en ansporing til å gjøre noe.

Den franske TV-kjendisen har kjempet for miljøsaken i flere tiår, men tidligere har han gjentatte ganger sagt nei til å sitte i regjeringen. Han har blant annet sagt nei til de tidligere presidentene Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy og François Hollande, men til Macron sa han ja, ifølge BBC.

