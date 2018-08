Minst 35 døde i brokollapsen i Italia - tallet kan stige ytterligere

Italienske redningsmannskaper jobber fortsatt for å redde ut mulige overlevende etter brokollapsen i Genova tirsdag.

– Vi kommer ikke til å gi opp håpet, vi har allerede reddet et titall mennesker fra ruinene. Vi kommer til å jobbe døgnet rundt til det siste offeret er hentet ut, sier Emanuele Giffi i brann- og redningsetaten.

Massimo Pinca / Reuters

Barn blant de døde

Onsdag morgen sa italiensk politi at de kunne bekrefte at minst 35 mennesker har mistet livet, ifølge Reuters. De kunne ikke utelukke at dette tallet vil stige ytterligere.

Tre av de omkomne er barn, på 8, 12 og 13 år. Minst 16 personer er skadet.

Redningsmannskapene har gjennom natt til onsdag lett i området, som er opplyst med kraftige lyskastere, der rundt 40 biler og lastebiler dundret i bakken sammen med tonnevis av betong og armeringsjern.

Statsministeren lover kontroller

Det er ukjent hvorfor en rundt 100-meter lang strekning av den én kilometer lange broen plutselig falt sammen tirsdag.

Ponte Morandi-broen som på folkemunne er kjent som Genovas «Brooklyn Bridge», strakte seg over bygninger, jernbanespor og et elveutspring. Bilene som befant seg på strekningen falt rundt 45 meter.

Statsminister Giuseppe Conte uttalte tirsdag at all infrastruktur rundt om i landet fra nå av skal dobbeltsjekkes.

– Italienere har krav på moderne og effektiv infrastruktur som bidrar til en trygg hverdag, sa den italienske presidenten Sergio Mattarella.

Transport- og infrastrukturminister, Danilo Toninelli, sier onsdag at de allerede har begynt arbeidet med å inndra konsesjoner for bygging av motorveier, etter ulykken.

STEFANO RELLANDINI

Massimo Pinca / Reuters