Minst 39 døde i brokollapsen i Italia - tallet kan stige ytterligere

Italienske redningsmannskaper jobber fortsatt for å redde ut mulige overlevende etter brokollapsen i Genova tirsdag.

– Vi kommer ikke til å gi opp håpet, vi har allerede reddet et titall mennesker fra ruinene. Vi kommer til å jobbe døgnet rundt til det siste offeret er hentet ut, sier Emanuele Giffi i brann- og redningsetaten.

Massimo Pinca / Reuters

Barn blant de døde.

Onsdag morgen opplyste italienske myndigheter at de kunne bekrefte at minst 39 mennesker har mistet livet. Dette tallet vil kunne stige ytterligere. Tallet ble nedjustert noe onsdag ettermiddag, etter at statsadvokaten i Genova først hadde sagt at 42 mennesker hadde mistet livet.

Tre av de omkomne er barn, på 8, 12 og 13 år. Minst 16 personer er skadet.

Redningsmannskapene har gjennom natt til onsdag lett i området, som er opplyst med kraftige lyskastere, der rundt 40 biler og lastebiler dundret i bakken sammen med tonnevis av betong og armeringsjern.

Fakta: Fakta om ulykken på Morandi-broen * Ponte Morandi er en bro på motorveien A10 ved den italienske havnebyen Genova. * Broen ble bygget mellom 1963 og 1967 og er 1.102 meter lang. Den krysser elven Polcevera, samt flere bygninger og et jernbanespor. * Tirsdag ved 12-tiden kollapset cirka 200 meter av broen, og opptil 35 personbiler og flere lastebiler falt i bakken 45 meter under. * Det var kraftig regnvær og sterke vindkast da ulykken skjedde. * Ulykken er den største som involverer en bro i Europa på flere tiår.

Inneriksminister Matteo Salvini mener at det er EUs regelverk som har skylden for at Italia ikke har kunnet bruke mer penger på sikkerhet og helse.

– Du må alltid be om lov for å bruke penger, sier Salvini til Radio24 onsdag.

Den EU-skeptiske høyreorienterte ministeren føyer til at EUs regelverk ikke må hindre Italia i å vedlikeholde veier, skoler og arbeidsplasser, der takene ifølge Salvini fra tid til annen raser ned.

Statsministeren lover kontroller

Det er ukjent hvorfor en rundt 100 meter lang strekning av den over én kilometer lange broen plutselig falt sammen tirsdag.

Ponte Morandi-broen som på folkemunne er kjent som Genovas «Brooklyn Bridge», strakte seg over bygninger, jernbanespor og et elveutspring. Bilene som befant seg på strekningen falt rundt 45 meter.

Statsminister Giuseppe Conte uttalte tirsdag at all infrastruktur rundt om i landet fra nå av skal dobbeltsjekkes.

Italias regjering vil også forsøke å si opp kontrakten med det private selskapet som har ansvaret for landets motorveier.

Luca Zennaro

– Det første som bør skje, er at lederne i Autostrada per l'Italia bør gå av. Og gitt at det har vært kontraktbrudd, varsler jeg at vi har begynt prosessen for eventuelt å si opp kontrakten deres og gi en bot på 150 millioner euro, skriver transportminister Danilo Toninelli på Facebook. Han sier også at de allerede har begynt arbeidet med å inndra konsesjoner for bygging av motorveier.

150 millioner euro tilsvarer over 1,4 milliarder kroner.

– Italienere har krav på moderne og effektiv infrastruktur som bidrar til en trygg hverdag, sa den italienske presidenten Sergio Mattarella.

STEFANO RELLANDINI

Eksperter mener at korrosjon kan ha bidratt til at broen brøt sammen.

– Ettersom denne armerte og forspente broen har vært der i 50 år, er det mulig at korrosjon på spennkablene eller armeringene kan ha vært en medvirkende faktor, sier Ian Firth, tidligere president i The Institution of Structural Engineers.

– Det at det ble meldt om uvær på tidspunktet, er muligens ikke så veldig relevant. I tillegg kan det pågående arbeidet på broen være eller ikke være en del av årsaken, sier han.

Massimo Pinca / Reuters

Ibou Toure, en 23 år gammel tolk, sier han ikke er overrasket over at broen raste sammen.

– Jeg bor i nærheten og krysser broen til fots hver dag. Jeg var aldri trygg på den. Du kunne alltid høre disse lydene hver gang lastebiler kjørte over. Da jeg hørte at den hadde brutt sammen, var jeg ikke overrasket, sier han til AFP.

Stanset i tide

Bilder av en grønn lastebil som greide å stanse rett før broen endte i et stort gap, har gått verden rundt.

LUCA ZENNARO

En marokkansk lastebilsjåfør som kom like bak, sier han greide å stanse akkurat i tide.

– Jeg så at den grønne lastebilen foran meg stoppet før den rygget, så jeg stanset også, låste lastebilen og løp, sier Afifi Idriss (39).

Italias president Sergio Mattarella insisterer også på at myndighetene må sørge for at en lignende ulykke ikke skjer igjen.

– Italienere har krav på moderne og effektiv infrastruktur som bidrar til en trygg hverdag, sa Mattarella.