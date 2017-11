I Putins datsja pågår et høyt spill som kan avgjøre Syrias fremtid

Bak palmetrærne i presidentresidensen til Putin ved Svartehavskysten foregår nå «datsja-diplomati» og toppmøter som kan få store følger for Syrias fremtid.

Russlands president Vladimir Putin, Irans president Hassan Rouhani og Tyrkias Recep Tayyip Erdogan møttes i ettermiddag på Putins favorittsted i Sotsji. Kreml har satt i gang en omfattende diplomatisk offensiv om hva som skal skje når borgerkrigen snart kan være over.

– Skjebnen til Syria bestemmes i Sotsji. USA må forholde seg til faktaene på bakken, skriver Gazeta.ru på lederplass.

– Russlands, Irans og Tyrkias innsats har bidratt til at Syria ikke gikk i oppløsning, sa Putin til gjestene.

Det er første gang Iran og Tyrkia, to av arvefiendene i Syria-krigen, møtes.

– Nå er vi over i en ny fase for å finne en politisk løsning, sa Putin..

SPUTNIK / REUTERS

Putin på diplomatisk offensiv om Syria

Tirsdag dukket Assad overraskende opp i Sotsji etter ha blitt fløyet fra Damaskus av Putin.

– Jeg vil snakke med deg om de grunnleggende prinsippene for en politisk prosess, sa Putin.

– Syria er i ruiner, men Assad holder sin posisjon, kommenterte nyhetsbyrået Ap.

Så snart Assad var på vei hjem, hadde Putin en halv annen times lang telefonsamtale med USAs president Donald Trump.

– En vidunderlig samtale, sa Trump etterpå.

Putins diplomatiske offensiv baserer seg på at han og Trump tidligere i måneden ble enige om at både Russland og USA sammen skal spille en nøkkelrolle i å definere Syrias fremtid.

Mikhail Klimentyev / TT / NTB scanpix

Putin og kong Salman

I tillegg til å snakke med Trump, ringte Putin også til kong Salman av Saudi- Arabia. Kongen satt i oktober Kreml på hodet da han ankom Moskva med sine 1000 tjenere og hjelpere.

En usedvanlig gjestfri Putin strakte seg langt for å gjøre kongen til lags: Trapper og dører i Kreml-palasset ble bygget om slik at kongen kunne kjøre rundt i en elbil.

Samtidig som Putin driver diplomati på datsjaen ved Svartehavet, møtes de syriske opposisjonsgruppene i Riyadh i Saudi-Arabia for å bli enige om en felles posisjon.

Putin brukte også tirsdagen til å snakke med Israels statsminister Benjamin Netanyahu og Egypts president Abdel Fatah al-Sissi.

Det er bare om lag en uke siden Erdogan var på datsjaen til Putin sist. Da satt presidentene sammen i fire timer, og ble enige om flere krevende saker mellom Russland og Tyrkia.

Handout / REUTERS

Nå står Syrias fremtid på spill

– Møtet styrker Putins rolle som en viktig spiller i Midtøsten, mener Wall Street Journal.

Møtet i Sotsji onsdag mellom de tre presidentene dreide seg blant annet dreie seg om disse tre spørsmålene:

Skape enighet om en fredsplan i FN-regi nå som den åttende forhandlingsrunden skal starte i Genève.

Få på plass konstitusjonelle reformer og gjennomføre nyvalg av både president og parlament.

Innlede en «nasjonal dialogkonferanse» mellom de viktigste partene, som russerne vil skal foregå nettopp i Sotsji.

Frem til høsten 2015 viste Putin liten interesse for Assad og borgerkrigen i Syria til tross for gjentatte desperate anmodninger om hjelp fra Damaskus.

Den russiske militæroperasjonen snudde krigen, knuste den syriske opposisjonen og sørget for å redde Assad-regimet.

På hjemmebane i Russland har Putin nok av andre store utfordringer.

Russere flest er langt mer interessert i de økonomiske utfordringene landet står overfor. Krigen påfører dessuten Russland store økonomiske utgifter.

Flere russiske soldater og offiserer har mistet livet de siste månedene, og i forrige uke ble den russiske ambassaden i Damaskus truffet av granater.

En fredsplan for Syria vil befeste inntrykket Kreml ønsker å etablere av at Putin har gjenreist Russland som stormakt på linje med USA.

Mikhail Klimentyev / TT / NTB Scanpix

Russland styres ikke fra Kreml, men fra Botsjarov

Putins siste diplomatiske offensiv foregår i presidentresidensen ved Botsjarov-bekken i Sotsji.

Store deler av året styres Russland faktisk fra den gamle datsjaen ved Svartehavskysten, og ikke fra Kreml i Moskva.

RIA Novosti / REUTERS

Botsjarov-datsjaen ble opprinnelig bygget av folkekommissær Vorosjilov under Stalin. Fra 1960 ble det feriestedet til Sovjet-ledere som Nikita Khrusjtsjov og Leonid Brezjnev.

Da Sovjetunionen brøt sammen, ble datsjaen omgjort til offisiell residens for Russlands president. Etter at Putin ble president, er residensen omgjort til et stort kompleks med alt som trengs for å styre landet.

ITAR-TASS / TT / NTB scanpix

RIA Novosti / REUTERS

MAXIM SHEMETOV / TT / NTB scanpix

Dmitry Astakhov / TT / NTB scanpix

Residensen skal nå pusses opp for 1,8 milliarder rubler (tilsvarende 250 millioner norske kroner) for å få svømmebasseng, spa og en ny paviljong ved stranden og yachtanlegget.

Kurdisk selvstyre kan velte Putins Syria-planer

Dagens møte mellom Putin, Erdogan og Rouhani kommer til dreie seg om flere vanskelige spørsmål som kan føre til at krigen igjen blusser opp i Syria og nærområdene:

Kurdiske styrker som kjemper for selvstyre står sterkt i østlige Syria, og oppfattes som en stor trussel av særlig tyrkerne og irakerne.

Tyrkia har sørget for å splitte områdene som kurderne holder i det nordlige Syria. Kurderne anklaget mandag tyrkerne for å skyte med artilleri og maskingevær mot den isolerte kurdiske Afrin-provinsen, melder Reuters.

USA og Trump har skjerpet tonen mot Iran, og er svært bekymret for iranernes sterke militære tilstedeværelse i Syria.

I tillegg gjenstår mye arbeid for å etablere de fire «deeskaleringsonene» i Syria for å beskytte sivilbefolkningen.

– Ingen kan garantere at dette vil gå. Det er så mange fallgruver, sier rådgiver ved det russiske instituttet for strategiske studier Jelena Suponina til Gazeta.ru.

– Det kurdiske spørsmålet er for øyeblikket det vanskeligste.