Mnangagwa tatt i ed som president i Zimbabwe

Flere tusen mennesker var til stede da Mnangagwa avla presidenteden på en idrettsarena i utkanten av Harare fredag.

75-åringen overtar etter Robert Mugabe, som ble presset til å trekke seg etter at han fratok Mnangagwa stillingen som visepresident.

Zimbabwes nye leder hevder at Zimbabwe allerede er i ferd med å endre seg til et fullt ut demokratisk land.

– I dag er vi vitne til at et nytt og helt demokrati har begynt å utfolde seg i vårt land, uttalte Mnangagwa for noen dager tilbake da tusenvis av mennesker hadde samlet seg utenfor kontorene til regjeringspartiet ZANU-PF i hovedstaden Harare.