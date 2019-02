Kjære Mr. Javid

Jeg skriver til deg på vegne av meg selv og resten av Shamima Begums familie.

Slik lyder åpningen i brevet Renu Begum, søster av den britiske IS-enken Shamima Begum, har skrevet til Storbritannias innenriksminister Sajid Javid.

Til tross for at søsteren har uttalt at hun ikke angrer på at hun sluttet seg til IS, ønsker familien nå å få henne og sønnen hennes hjem. Myndighetene, derimot, truer med å ta fra henne statsborgerskapet.

Etter at IS ble erklært beseiret i Syria, har angrende IS-enker fra flere land stått frem og sagt de ønsker å returnere til hjemlandet de forlot. Flere har fått barn i kalifatet, og debatten om IS-kvinnene og barnas skjebne er ventet å bli heftig i mange europeiske land i månedene som kommer.

I brevet som er publisert i sin helhet på BBC fredag, hevder søsteren at Shamima ble manipulert til å bli med i terrororganisasjonen. Hun mener søsteren kan overbevises til å bli den søsteren og datteren hun en gang var hvis hun får komme hjem.

Fremdeles er ikke alle detaljer bak Shamima Begums motivasjon for å reise kjent. En rapport som kom denne uken, forteller imidlertid mer om radikaliseringsprosessene.

Vanskelige familieforhold

Den britiske tenketanken Henry Jackson Society publiserte en rapport om radikalisering av barn. Den viser blant annet store forskjeller i hvordan jenter og gutter har funnet veien til terrororganisasjonen.

Mens gutter er mer sårbare for påvirkning fra for eksempel andre familiemedlemmer, har jentene en tendens til selv å oppsøke IS-ideologi. Det er imidlertid langt færre jenter enn gutter som blir radikalisert. 65 prosent av de radikaliserte barna i studien var gutter, mens 35 prosent var jenter.

POOL /Reuters

Vanskelige familieforhold kan være en årsak til at jentene oppsøker terrororganisasjoner, ifølge rapporten.

En 16 år gammel jente skal for eksempel av sin far ha blitt eksponert for så mange ekstremt voldelige bilder at vold ble normalisert for henne. Hun skal selv ha gjort inngående research om terrororganisasjoner og til slutt blitt radikalisert, står det i rapporten.

En annen skal ha begynt å søke etter ekstrem ideologi på internett fordi hun ble mishandlet av faren. Dette skal ha vært et forsøk på å finne en vei ut av mishandlingen.

Fakta: Tall fra rapporten Fra 2013 har myndighetene i Storbritannia grepet inn i minst 156 tilfeller der barn har vært i faresonen for å bli radikalisert. I 38 prosent av tilfellene var barna tatt ut av skolen eller møtte kun sporadisk. 52 prosent av familiene hadde en historie med ekstremisme. I 18 prosent av tilfellene var familien påvirket av IS. I 55 prosent av tilfellene var terrornettverket som hadde påvirket familien, Al Muhajiron (AM). Tilhengere av AM er blant annet koblet til angrepene på London Bridge i 2017 og terrorangrepet i London i 2005. KILDE: Henry Jackson Society

Telefonen ble portalen til ekstrem ideologi

Denne uken skrev New York Times om den radikaliserte amerikanske studenten Hoda Muthana. Hun beskriver en ekstremt streng oppdragelse. Hun fikk ikke lov til å gå på fest, til å ha kjæreste eller telefon.

AP/NTB scanpix

Fakta: Den islamske staten Irakeren Abu Bakr al-Baghdadi erklærte opprettelsen av «kalifatet» Den islamske staten i juni 2014. IS kontrollerte på det meste enorme områder i Syria og Irak. Det bodde oppimot 10 millioner mennesker innenfor territoriet. IS står for en svært konservativ tolkning av IS og et brutalt styre. De anklages for å ha begått krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. I tillegg har bevegelsen ved en rekke anledninger stått bak eller inspirert til terrorangrep i vestlige land.

Da hun fikk telefon i eksamensgave av faren etter hun var ferdig med videregående skole, forteller hun at mobilen raskt ble en portal til ekstrem ideologi.

Elementene i disse historiene ligner på Begums historie. Søsteren hennes forteller i brevet at hun og familien gjorde alt som sto i deres makt for å hindre henne fra å reise, men kontakt med britiske og tyrkiske myndigheter var forgjeves.

Trodde hun kunne utdanne seg til lege i kalifatet

I desember 2014, på samme dag og fra samme flyplass i London, har to jenter booket fly til Istanbul. Målet er IS i Syria.

Den ene, en 15 år gammel jente fra Bethnal Green i Øst-London, har med seg et IS-magasin, notater med instruksjoner for hvordan man skal komme seg til Syria, og et foredrag fra en hatpredikant i Al Qaida.

Men hun kommer seg aldri til Syria. Like før avgang blir hun ifølge The Times pågrepet av politiet og tatt av flyet.

Hennes venninne Shareema Begum (15), derimot, som for øvrig ikke er i slekt med Shamima Begum, lykkes med å komme seg frem til kalifatet.

AP/NTB scanpix

Jenta som ble anholdt på Heathrow i 2014, var den eneste i vennegjengen som ble hindret i å dra. Til tross for at hun ble pågrepet med materiale som knyttet henne til en terrororganisasjon, skal hun ifølge Times ikke være straffeforfulgt.

Hun har siden vært under overvåking og har gjennomgått et deradikaliseringsprogram.

Ifølge rapporten ble to ikke navngitte jenter som forsøkte å dra til Syria, beskrevet som ekstremt oppvakte jenter. Forestillingene deres om hva et liv i IS-samfunn kunne tilby, viste derimot stor naivitet.

En av jentene så for seg at hun kunne utdanne seg til lege i kalifatet. Den andre ønsket seg til et samfunn hvor hun ville bli mer sosialt akseptert.