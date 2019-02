Trump til Nord-Koreas diktator: - Det er en ære å være her med formann Kim

Saken oppdateres.

Med varme smil og et fast håndtrykk møttes Donald Trump og Kim Jong-un i den vietnamesiske hovedstaden Hanoi onsdag klokken 12:30 norsk tid.

– Jeg håper at vi kan få et utfall av dette møtet som blir ønsket velkommen av alle, sa Kim i en kort kommentar til den fremmøtte pressen.

– Det er en ære å være her med formann Kim. Jeg tror dette vil bli et svært vellykket møte, sa Trump like etter at de to lederne hadde hilst på hverandre.

Han la til at han tror at Nord-Korea har et stort potensial for økonomisk vekst i tiden fremover.

Koreakrigen kan endelig bli avsluttet

Spørsmålet før dagens møte mellom Kim Jong-un og Donald Trump var om det ville gi noen mer konkrete resultater enn deres første møte i Singapore i juni i fjor.

Den gang ble topptreffet avsluttet med en felleserklæring som inneholdt lite annet enn hva Nord-Korea har lovet tidligere.

Et mulig utfall av Hanoi-toppmøtet kan være at Kim og Trump blir enige om en formell avslutning av Koreakrigen, der det har vært en våpenhvile siden 1953.

Aftenposten besøkte den demilitariserte sonen mellom Nord- og Sør-Korea i fjor: For en tusenlapp kan du dra på safari til krigssonen. Hvis du har gode sko.

Trump kan også si seg villig til å lette på noen av sanksjonene mot Nord-Korea i bytte mot at Kim åpner for å ruste ned landets atomvåpenarsenal.

Trump er under et sterkt press for å vise at samtalene med Kim gir målbare resultater. Han kan også ha et ønske om å levere en nyhet som en stor nok til å overgå den massive oppmerksomheten rundt høringen til hans tidligere advokat, Michael Cohen, i Washington senere på onsdag.

Eksplosiv høring i Washington

Cohen, som jobbet for Trump i en årrekke, beskylder Trump for å være en «svindler» og en «juksemaker» i sitt åpningsinnlegg, som ble publisert natt til onsdag.

Han hevder blant annet å ha beviser for at Trump tilbakebetalte ham for å ha betalt en pornostjerne for å holde tett om et forhold hun skal ha hatt til Trump i 2006.

Cohen hevder også at Trump visste at nettstedet Wikileaks samarbeidet med den republikanske strategen Roger Stone, som nylig ble arrestert i Florida, da Wikileaks publiserte lekkede e-poster fra demokratene i forkant av presidentvalget i 2016.

Høringen i Kongressen starter klokken 16 norsk tid, og Cohen forventes å forklare i detalj en rekke saker som kan være svært skadelige for den amerikanske presidenten.