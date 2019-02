Onsdag skrev The Times om Camilla, hertuginne av Cornwall, og prins Charles som skal reise til Cuba. Denne turen sees på som et gjennombrudd for Storbritannias forhold til den kommunistiske staten.

Det er imidlertid ikke forholdet til Cuba som er mest omtalt, for hertuginnens forhold til den cubanske matkulturen har skapt mye oppmerksomhet.

Hertuginnen og prins Charles var på et besøk i Londons høyesterett, da de ble vist rundt av Brenda Hale, baronesse Hale av Richmond. I en av rettssalene pratet de om den kommende turen til Karibia.

– Hertuginne Camilla ser frem til å dra til Cuba. Det kommer til å bli en stor hendelse at medlemmer av kongefamilien besøker landet. Hun sier at hun elsker musikken, og er fascinert av arkitekturen. Men hun tydeliggjør at hun ikke er så begeistret over maten der, sier baronesse Hale.

Forstår ikke kritikken

The Times skriver at hertuginnen ikke er den første som kritiserer den cubanske matkulturen. En britisk TV-reporter, June Sarpong, har blant annet sagt at «det ikke fantes god mat der.»

Sovjetunionens samarbeid med Cuba var viktig for landet. Etter at Sovjetunionen opphørte, har det vært både mangel på matvarer og for lave lønninger til at innbyggerne har kunnet kjøpe stort annet enn ris, kylling og sukker.

Flere cubanske kokker synes uttalelsene om maten deres er urimelige, og sier at de ikke forstår hvordan hertuginnen misliker matkulturen deres så sterkt.

En av restaurantsjefene, Valero Alises, sier at hertuginne Camilla gjerne må komme til hans restaurant og «la seg forføre av kreativiteten og tradisjonene til cubansk gastronomi».