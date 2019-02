WSJ: USA planlegger å forlate Syria i april

Amerikanske tjenestemenn sier til avisen at med mindre Trump-administrasjonen endrer kurs, planlegger militæret å trekke tilbake en betydelig del av styrkene i midten av mars og gjennomføre en full tilbaketrekking innen slutten av april.

Wall Street Journal får opplyst at militæret skal vie tilbaketrekkingen oppmerksomhet de kommende ukene, men først skal styrkene ta tilbake de siste lommene som jihadistgruppa IS fortsatt har igjen i landet. Torsdag opplyste den USA-ledede koalisjonen at IS har mistet 99,5 prosent av sitt territorium.

Trump-administrasjonen har foreløpig ikke kommet opp med en plan om hvordan de USA-støttede kurdiske styrkene skal beskyttes når amerikanerne trekker seg ut.

Den kurdiske YPG-militsen, som har støtte fra USA i krigen mot IS, blir av Tyrkia sett på som en terrororganisasjon. USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton sa i januar at de krever sikkerhetsgarantier for YPG-militsen nå som amerikanerne skal trekke seg ut av landet, men utenriksminister Mike Pompeo sier tilbaketrekningen skjer uansett. Utenriksministeren er likevel villig til å forsøke å få til en avtale med Tyrkia og sa i januar at han har tro på en avtale.