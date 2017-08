Sessions sa til Trump at å stanse saken ville være upassende, skriver avisen The Washington Post etter å ha snakket med tre kilder som hadde informasjon om samtalen som fant sted.

Fredag benådet Trump 85 år gamle Joe Arpaio, som nylig ble funnet skyldig i å ha fortsatt å bruke trafikkpoliti målrettet mot innvandrere etter at en føderal dommer fastslo at praksisen var diskriminerende.

– Vi hadde lenge visst at dette var noe presidenten ønsket å gjøre og hadde derfor også gjort forberedelser for å gjøre det mulig når tiden var inne, sier en kilde i Det hvite hus til avisen.

Benådningen er Trumps første og har vekket sterke reaksjoner blant folk som mener den er en hån både mot minoriteter og amerikansk lov.

Får kritikk fra egne rekker

Trump får også kritikk fra egne rekker, deriblant lederen for Representantenes hus, republikaneren Paul Ryan, som er uenig i presidentens avgjørelse.

– De som håndhever loven, har et spesielt ansvar for å respektere alle menneskers rettigheter i USA. Vi kan ikke tillate at noen tror det ikke lenger er tilfellet som følge av denne benådningen, sier Ryans talsperson, Doug Andres, lørdag.

Også senator John McCain har vært tydelig i sin kritikk og har gjort det klart at ingen er hevet over loven.

«USAs tøffeste sheriff»

Den tidligere sheriffen kaller seg selv «USAs tøffeste sheriff» og ble for alvor kjent da han på 1990-tallet utvidet et lokalt fengsel ved å opprette en teltleir han selv omtalte som en konsentrasjonsleir.

Arpaio risikerte seks måneders fengsel etter å ha blitt funnet skyldig. Domsavsigelsen skulle ha funnet sted i oktober.

«Sheriff Joe Arpaio er 85 år gammel, og etter mer enn 50 års beundringsverdig tjeneste for vår nasjon, er han en verdig kandidat for presidentbenådning», skrev Det hvite hus i en kunngjøring.