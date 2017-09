Syv barn omkom i brann ved jenteskole i Kenya

Det opplyser landets utdanningsdepartement.

I en uttalelse lørdag legger departementet til at ti andre jenter ble skadet, to av dem alvorlig, av brannen i sovesalen ved ungdomsskolen Moi tidlig søndag.

Utdanningsdepartementet varsler at de vil stenge skolen, som har mer enn 1.100 elever, de to neste ukene. Dette mens en kriminaletterforskning av brannen pågår.

– Vi må komme til bunns i dette. Politiet og andre etterforskningsteam har allerede begynt med sine søk, og jeg kan garantere at vi vil ta beinharde grep, sier utdanningsminister Fred Matiangi.

Politiet vil undersøke hvorvidt brannen er koblet til en bølge av skolebranner i 2016, da over 100 skoler over hele landet ble mål for brannstiftere i løpet av en tre måneder lang periode.

Rundt 150 studenter og 10 lærere ble siktet for brannene, og både myndigheter og lokalaviser spekulerte i en rekke ulike motiver