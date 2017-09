– En sekk med pølser står klar, sa en av Russlands mektigste menn og lokket ministeren i en felle. I sekken lå 19 millioner kroner.

En utspekulerte felle, kynisk dobbeltspill, maktkamp om Russlands oljerikdommer og en stor bunke dollarsedler kamuflert som «en sekk med pølser».

I en trang rettssal i Moskva får omverdenen denne uken et helt unikt, historisk innblikk i den svært lukkede makteliten rundt presient Vladimir Putin, som styrer Russland.

Den tidligere økonomi- og handelsministeren Aleksej Uljukajev risikerer 15 års fengsel for korrupsjon.

Hovedrollen i dramaet spilles av den mektigste mannen i Russland etter Putin: Rosneft-sjef og Statoil-partner Igor Setsjin.

SERGEI KARPUKHIN / REUTERS

Russlands største, offisielle korrupsjonssak

– Hva i helvete er det som skjer! ropte statsråd Aleksej Uljukajev da han i november i fjor ble arrestert utenfor Rosnefts kontorer i Moskva.

I bilen hans lå en fullstappet sekk med dollar tilsvarende 19 millioner kroner.

Ifølge den russiske sikkerhetstjenesten FSB var pengene bestikkelser som ministeren krevde fra Rosneft for å godkjenne at den statlige oljegiganten skulle få gjennomført et meget omdiskutert oppkjøp.

Hemmelige opptak fra de siste samtalene mellom to av Russlands mektigste ble lagt frem som bevis i rettssalen i Moskva denne uken.

Ivan Sekretarev / AP / NTB scanpix

Slik la han fellen for ministeren

I det første opptaket ringer Setsjin selv til ministeren og lurer ham til å komme over til Rosneft på kort varsel, hvor FSB-styrker står klare til å slå til:

– Kjære Aleksej Valentinovitsj, sier Rosneft-sjefen Igor Setsjin.

– Igor Ivanovitsj? Så hyggelig å høre fra deg, svarer statsråden.

– Jeg vil be deg om en ting. Er du mulig å komme over en kort tur hit kanskje? Vel, jeg vil vise deg alt, spør Setsjin.

– Ja, det vil være en stor glede, svarer minister Uljukajev.

Noen timer senere kjørte ministeren intetanende til Rosnefts kontorer.

Sputnik Photo Agency /REUTERS

Historien om en kurv med pølser

Den andre avlyttede samtalen plukkes opp av en skjult mikrofon straks ministeren kommer til Rosneft-kontorene. Mikrofonen var trolig skjult i en kurv med frukt.

– Sekken står klar i rom 206. Alt er i orden, sier Setsjin.

Så spør han bekymret hvorfor hans gjest Uljukajev ikke har på seg en jakke.

– Hvordan klarer du deg uten jakke? Jeg vil bare ikke at du skal fryse, sier Setsjin, og klager over hvor lett han selv fryser i Moskva-kulden.

Deretter ber han ministeren om unnskyldning for forsinkelsen med «å utføre oppdraget».

– Jeg var på forretningsreise, sier Setsjin.

– Slik er livet, svarer ministeren.

– Teen er klar, sier Setsjin.

– Og en sekk med pølser.

RIA Novosti / REUTERS

Etter møtet viser Setsjin sin gjest til døren. Begge er opptatt av at bilen må stå klar, og at det ikke skal være for langt å bære sekken.

– Her er utgangen, sier Setsjin.

– Sekken? spør ministeren.

– Ja, ta med sekken. Jeg ønsker deg all lykke! Takk skal du ha, sa Setsjin.

Noen sekunder senere slo tungt bevæpnede russiske sikkerhetsstyrker til og arresterte Uljukajev.

Skremmer små og store pølsetyver i Putins maktapparat

Arrestasjonen var siste kapittel i en lang og bitter strid om kontroll over Russlands oljerikdommer – og om hvilken vei landet skal ta fremover.

– Som minister krevde Uljukajev ulovlig kompensasjon. Han bestemte størrelsen, kom og hentet den, tok sekken med egne hender, lastet det inn i bilen og dro, sa Rosneft-sjefen Igor Setsjin.

Uljukajev, som ble regnet for å være en del av den mer reformvillige delen av maktapparatet, hevder at han ikke ante at det lå penger i sekken.

– Jeg trodde sekken var en gave fra Setsjin med frukt, vin og pølser, sa han via sin advokat.

Uansett hva som er sant: Saken skader begge.

– Ser dem slik de egentlig er

Uljukajev risikerer 15 års fengsel og blir høyst sannsynlig dømt. 99,5 prosent av alle som blir tiltalt i Russland, blir kjent skyldig.

Setsjin på sin side fremstår som mildt sagt svært usympatisk, sleip og løgnaktig. Statoils viktige partner blir fremstilt i russiske medier som en person man definitivt ikke skal spise pølser med.

Rosneft og Setsjin vil få en tung jobb med å reparere omdømmeskaden.

Pavel Golovkin / AP / NTB scanpix

YURI KADOBNOV / TT / NTB scanpix

Skandalen kan også tolkes som om Russland gjør et lite men viktig fremskritt i bekjempelsen av den altomfattende korrupsjonen.

«Setsjins pølser er selve mareritt for Russlands elite», skriver den myndighetskritiske avisen Republik.

Avisen betegner saken som et «revolusjonært gjennombrudd», og en radikal avkledning av hva som skjer i Russlands absolutt øverste maktelite.

«Det er ekstremt sjelden samfunnet ser dem som de egentlig er».