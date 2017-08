Politiet brukte tåregass på Trump-demonstranter

Tusenvis av demonstranter samlet seg utenfor Phoenix Convention Centre i Phoenix i delstaten Arizona, tirsdag kveld.

Der holdt USAs president Donald Trump et folkemøte. I en tale forsvarte han blant annet hans tidligere uttalelser i forbindelse med opptøyene i Charlottesville.

– Folk begynte å kaste stener og flasker på politiet, sier talsmann for politiet Jonathan Howard. Han opplyser om at politiet svarte med tåregass for å bryte opp folkesamlingen.

Da folk begynte å samle seg holdt politiet stort sett demonstrantene og Trumps tilhengere adskilt ved å sette opp gjerder.

AP / NTB scanpix

AP / NTB scanpix

Det er ikke kjent hvor mange demonstranter som deltar på de ulike sidene, men amerikanske medier rapporterer at det kan være snakk om flere tusen personer.

Etter at politiet ba folkemengden om å spre seg, forlot mange av demonstrantene stedet, skriver Reuters.

Samtidig er politi igjen i forsøket på å håndtere de som har valgt å bli igjen.