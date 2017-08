Charlie Hebdo med muslimkritisk forside etter Barcelona-terror

I etterkant av terrorangrepet i Spania i forrige uke, har Charlie Hebdo trykket en forside som viser to personer som ligger i blodpøler etter å ha blitt påkjørt av en varebil. På siden står det «Islam, den evige fredsreligionen» – et tydelig ironisk ment budskap.

Forsiden henviser til angrepet i Barcelona, hvor 13 mennesker ble drept og over hundre skadd da en varebil meide ned folk i sentrum av Barcelona. En kvinne ble drept i et lignende angrep i byen Cambrils mens en mann ble drept da gjerningsmannen kapret bilen hans.

J'aime l'islam qu'on m'a inculqué

Je dénonce son ignoble instrumentalisation par les terroristes

Je respecte la liberté de TOUT caricaturer pic.twitter.com/QJZdaQS3qg — Mabrouk Sonia (@SoMabrouk) August 22, 2017

Gjerningsmennene skal ha vært radikaliserte muslimer, men i sosiale medier mener flere at Charlie Hebdo går for langt når magasinet antyder at hele religionen er voldelig.

– Ekstremt farlig

– Når du er journalist er du nødt til å være tilbakeholden, fordi å komme med disse anklagene kan bli brukt av andre, sier tidligere parlamentsmedlem og landbruksminister i Frankrike, Stephane Le Foll.

Han kaller budskapet for «ekstremt farlig».

Charlie Hebdo-redaktør Laurent Sourisseau begrunner forsiden med at eksperter og politikere unngår vanskelige spørsmål for å ta hensyn til moderate, lovlydige muslimer.

– Debattene og spørsmålene om religionens rolle – og spesielt for Islam – har forsvunnet fullstendig, sier han.

Charlie Hebdo ble selv rammet av et terrorangrep i 2015, hvor 12 personer ble drept.

Forsiden har vakt sterke følelser i sosiale medier. Mange mener den bidrar til å bygge opp under islamofobe holdninger.

Men andre støtter Charlie Hebdo. Blant annet har den fransk-tunisiske journalisten Sonia Mabrouk lagt ut et bilde av forsiden på sin Twitter-konto. I tweeten skriver hun blant annet at hun elsker den islam hun ble lært, men at hun respekterer alle karikaturtegneres frihet.