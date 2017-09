Diktatur hvitvasket milliarder gjennom Danske Bank

Det kommer frem i en stor lekkasje som den danske avisen Berlingske Tidende, britiske The Guardian og journalistorganisasjonen OCCRP.

Fra 2012 til 2014 sendte den tidligere Sovjet-republikken Aserbajdsjan enorme pengesummer gjennom fire kontoer i den estiske avdelingen av Danske Bank, Danmarks største bank.

Pengene skal ha gått til mektige politikere, høytstående embetsmenn og innflytelsesrike mennesker som har kjempet regimets sak. Totalt skal det i denne fireårsperioden ha blitt utført 16.000 hemmelige pengetransaksjoner.

The Guardian fremholder at deler av disse pengene var en del av en internasjonal lobbykampanje for å hvitvaske det aserbajdsjanske regimet og stoppet kritikk av de omfattende menneskerettighetsbruddene.

Ivan Sekretarev / AP / NTB scanpix

I februar skrev Aftenposten om hvordan Europarådets parlamentarikerforsamling stemte mot å frigi politiske fanger i Aserbajdsjan.

Bakgrunnen skal ha vært at det kaukasiske regimet hadde betalt store penger under bordet og invitert vestlige parlamentarikere på luksusturer til hovedstaden Baku.

Alijev-dynastiet har styrt den tidligere Sovjetrepublikken med hard hånd siden 1993. Ilham Alijev arvet makten i 2003. På Economist Intelligence Units demokratiindeks har Aserbajdsjan sunket nærmere bunnsjiktet år for år. I fjor ble det rangert som nummer 148 av 167 land, langt under Russland, Zimbabwe og Kina. Ifølge Amnesty bruker regimet tortur i utstrakt grad, opposisjonelle blir forfulgt eller fengslet.