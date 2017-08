Bannon: – Vil gå i krigen for Trump

Fredag bekreftet Trumps talsperson Sarah Sanders at Bannons tid i Det hvite hus er forbi.

– Vi er takknemlige for hans arbeid og ønsker ham alt godt, sier Sanders i en uttalelse. Sanders sier Bannon skal ha blitt enig med stabssjef John F. Kelly om å gå, men kommenterte ikke hvorvidt det skjedde på Bannons initiativ eller om han fikk sparken.

Bannon har nytt stor innflytelse i Det hvite hus. Han skal blant annet være mannen bak det omstridte innreiseforbundet for borgere fra seks hovedsakelig muslimske land og Trumps beslutning om å trekke USA ut av Parisavtalen. Han var valgkampsjef de siste månedene før valget og ble utnevnt til sjefstrateg da Trump flyttet inn i Det hvite hus.

Breitbart

63-åringen kom fra jobben som sjefredaktør i omstridte Breitbart News, som plasseres et godt stykke ut til høyre i det amerikanske politiske landskapet. Nå går han tilbake til den jobben, hvor han skal fortsette å kjempe for Trump.

– I tilfelle det er noe forvirring der ute, la meg gjør ting klare: Jeg forlater Det hvite hus og vil gå i krigen for Trump mot hans motstandere – i Kongressen, i mediene og i næringslivet, sier Bannon til Bloomberg.

– Den nasjonalist-populistiske bevegelsen ble styrket i dag. Breitbart fikk en toppleder med fingeren på Trump-politikkens puls, sier Breitbart-redaktør Alex Marlow.

Bannon har selv beskrevet Breitbart som «alt-right-bevegelsens plattform». Betegnelsen alt-right ble tatt i bruk av hvit makt-aktivisten Richard Spencer om den politiske bevegelsen som er sentrert rundt hvit nasjonalisme. Den brukes hyppig om personer og bevegelser på ytre høyre fløy som avviser tradisjonell konservatisme og holder seg med en nasjonalistisk ideologi. Som sekkebetegnelse brukes det også høyreekstreme grupper som fremmer islamofobi, homofobi, antifeminisme, isolasjonisme, rasisme og nynazisme.

– Sa opp selv

Nyheten om Bannons avgang kommer kort tid etter at The New York Times meldte at Trump skal ha besluttet at han ønsker å fjerne rådgiveren. Ifølge to tjenestemenn i administrasjonen diskuterte Trump og flere av hans medarbeidere fredag hvordan og når de kunne sparke sjefstrategen.

Avisen skriver at en kilde nær Bannon hevder at sjefstrategen forlater jobben etter eget ønske, og at han allerede 7. august skal ha levert inn sin avskjedssøknad. Ifølge kilden skulle nyheten kunngjøres denne uka, men den ble utsatt i kjølvannet av hendelsene i Charlottesville.

TT / NTB Scanpix

Uenig om Nord-Korea

Trump skal ha blitt svært sint på Bannon etter et intervju tidligere denne uka der 63-åringen uttalte seg i strid med presidentens syn på Nord-Korea. I et intervju med det liberale magasinet The American Prospect snakket Bannon om sin oppfatning om at krisen med Nord-Korea ikke kan løses med våpen.

– Inntil noen løser den delen av regnestykket som sier at 10 millioner mennesker i Seoul vil dø i løpet av de første 30 minuttene av en konvensjonell krig, så ser jeg ingen militær løsning på denne problemstillingen, sa Bannon. Han har selv sagt til andre at han trodde han snakket med en akademiker og at samtalen var «off the record», ifølge Reuters.