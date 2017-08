Terrormistenkt imam skulle utvises fra Spania

Imamen Abdelbaki Es Satty sonet en fengselsdom for hasjsmugling i 2012, og skulle deretter utvises fra Spania. Es Satty anket utvisningsvedtaket, og i mars 2015 fikk han medhold i retten ettersom dommeren mente han hadde anstrengt seg for å integrere seg i det spanske samfunnet.

Dommeren begrunnet også avgjørelsen med at imamen var en «førstegangsforbryter» og var i arbeid og derfor ikke utgjorde noen reell trussel for samfunnet.

Es Satty døde i en kraftig eksplosjon i et hus i Alcanar, rundt 200 kilometer sør for Barcelona, i forrige uke. To av dem som er siktet i forbindelse med terrorangrepene i Spania, har utpekt ham som hovedmann i terrorcellen.