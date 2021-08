Hvor er det best å bo hvis sivilisasjonen kollapser? Hint: Norge er ikke på topp.

– Verdens land er sårbare for sjokk, sier Aled Jones. Han har undersøkt hvilke land som kan klare seg best hvis verdenssamfunnet kollapser eller smuldrer opp.

Med bare 5 millioner innbyggere, men over 25 millioner sauer og svært mye jordbruksland scorer man høyt på selvforsyning.

Hva om klimaet endrer seg så mye og så fort at handelen med matvarer stopper opp? Hva om den neste pandemien har et virus som er mer smittsomt og mer dødelig? Hva om verdens finansmarkeder og pengesystem går over ende?

Muntre utsikter? Forskere ved britiske Anglia Ruskin University har dvelt ved slike spørsmål. Resultatet: En artikkel kalt «An Analysis of the Potential for the Formation of ‘Nodes of Persisting Complexity’». Eller sagt på en annen måte: Hvor er det best å bo hvis sivilisasjonen kollapser?