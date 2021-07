Flyet fikk problemer rett etter avgang: Ni personer døde i flystyrt i Örebro.

Ni personer mistet livet da et fly styrtet i Örebro i Sverige torsdag. Flyet fikk problemer rett etter avgang, opplyser havarikommisjonen.

Et fly med åtte fallskjermhoppere og én flyver om bord styrtet da det skulle ta av fra flyplassen i Örebro i Sverige torsdag. Alle om bord mistet livet. Foto: Jeppe Gustafsson / TT / NTB

9. juli 2021 05:45 Sist oppdatert nå nettopp

Gjennom natten har Statens havarikommisjon jobbet på ulykkesplassen i Örebro, der ni personer mistet livet i en flyulykke torsdag kveld.

På en pressekonferanse i formiddag sier Peter Swaffer i Havarikommisjonen at flyet fikk problemer rett etter at det hadde lettet.

– Det skjedde nesten med en gang, så flyet kom ikke høyt, sier Swaffer. Han anslår det til å ha vært maksimalt 50 til 100 meter opp i luften.

Det var åtte fallskjermhoppere og én flyver om bord flyet.

Flyet brant på ulykkesstedet, og flammene ble slukket av flyplassens redningstjeneste. Politiet betegnet ulykken som et «totalhavari».

Ifølge redningstjenesten forsto de med en gang forsto at ingen kunne ha overlevd ulykken.

– Vi så at det ikke var noen liv å redde, sier redningssjef Per-Ove Staberyd.

Bilder fra stedet viste store flammer og mye røyk etter styrten. Ulykken ble varslet klokken 19.23.

Sorg

Mange har uttrykt sorg og fortvilelse i Sverige etter ulykken.

– Jeg tenker på dem som er rammet, på deres familier, samt nære og kjære i denne svært vanskelige stund. Jeg vil få uttrykke min dypeste deltagelse i deres sorg, sa statsminister Stefan Löfven til Expressen.

Det ble rekvirert en krisegruppe til flyplassen, der mange bekymrede pårørende hadde møtt opp. Også flere prester har rykket ut, og kirker i området åpner dørene for sørgende fra fredag morgen.

Meldinger fra tårnet

Aftonbladet har fredag formiddag publiserte i formiddag den siste dialogen mellom piloten på flyet og flytårnet.

– Jeg står klar på plassen, sier piloten først. Så følger en dialog om ledige flytider. Etter en pause spør tårnet hvor mange de er om bord.

– Vi er ni. Åtte hoppere, sier piloten. Fra tårnet får flyet så informasjon om vind og værforhold.

Det ble stille en stund før tårnet igjen kontakter piloten:

– Kan du sjekke transponderen din? spør tårnet. De får ikke noe svar.

Alle om bord i flyet omkom i flystyrten. Foto: Jeppe Gustafsson, TT/NTB

Granskning

Etterforskere fra den svenske havarikommisjonen skal fortsette sine undersøkelser og forsøke å finne årsaken til styrten.

Flyet skal være et innleid fly av typen DHC-2 Turbo Beaver, ifølge det svenske fallskjermforbundet.

Flysikkerhetseksperter har trukket paralleller til flyulykken i Umeå i juli 2019. Også da omkom åtte fallskjermhoppere og en flyver.

– Det er knapt to år siden. Man kan undre seg over hvorfor et slikt havari skjer igjen. Det er snakk om mange menneskeliv, og det er mange pårørende som rammes, sa flysikkerhetseksperten Hans Kjäll til TT.

Ulykkesrapporten etter styrten i Umeå konkluderte med at småflyet som styrtet, både var lastet for tungt og feil. Flysikkerhetsekspert Jan Ohlsson påpekte overfor TV4 at fly med fallskjermhoppere er overrepresentert i ulykkesstatistikken.

Men flyekspert Christer Åström sier til Aftonbladet at det ikke er vanlig at den modellen det her er snakk om, er innblandet i ulykker. Det er vanlig at fallskjermklubber bruker slike småfly.

– Det er veldig moderne flyplan som er veldig egnet for formålet, sier han til avisen.

– Fryktelig at det skjer igjen

– Det er fryktelig at det skjer igjen, sier Anna Oscarsson i det svenske fallskjermforbundet til Aftonbladet.

– Vi tenker selvsagt på det og det var fryktelig da det skjedde den gangen. Det er fryktelig at det skjer igjen. Vi gjør alt vi kan for at sikkerheten skal være så god som mulig, sier Oscarsson.

Flyet var leid inn til hoppuken som skulle være i Örebro. Nå har det svenske fallskjermforbundet sendt folk til Örebro for å ta vare på alle som er berørt.

– Vi vet ikke hva som var årsaken til ulykken. Men vi vet at det var en hoppuke i Örebro og at noe ser ut til å ha skjedd med flyet rett etter starten og ført til at det havarerte, sier Oscarsson.