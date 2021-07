Nå raserer flommen Østerrike. Store ødeleggelser i alpebyer.

En person har omkommet har omkommet i Bayern og nå har uværet nådd Østerrike. Enorme vannmasser flommer gjennom flere byer i Østerrike.

En bil ble tatt av vannmassene i Hallein i Østerrike lørdag. Søndag har flommen i området økt i styrke. Foto: CHRISTOPH KAHL / Reuters / NTB

Karaftig regn i Salzburg og Tyrol har ført til store oversvømmelser. Bilder viser hvordan vannet skyller gjennom byer i området. Blant annet byen Hallein der elven har gått over sine bredder og stiger i urovekkende fart.

– Det ligner en katastrofe, sier ordfører Alexander Stangassinger til Salzburger Nachrichten.

Avisen skriver at elven Kothbach ble til en rasende elv som flommet over gamlebyen i Hallein. Situasjonen omtales nå som spent i Pinzgau og i Mittersill stiger vannet.

Reddet med helikopter

Uværet har flyttet seg sørover etter den voldsomme flomkatastrofen i sørvestlige deler av Tyskland. Nå herjer uværet i områdene mot Alpene.

Avisen Kronen Zeitung skriver at det er absolutt unntakstilstand i mange deler av Østerrike. Avisen skriver at risikoen for enda sterkere flom er høy.

Det er spesielt Hallein som nå er berørt i Østerrike. Folk måtte reddes ut med helikopter.

– Situasjonen er veldig spent og delvis dramatisk, sier en talsperson for politiet.

Videoer viser biler som blir skylt bort av vannmassene. Folk er fra før bedt om å være forsiktige og ikke gå ned i kjellerne sine, men det er så langt ikke meldt om skadde i dette området.

Situasjonen er også spent i andre deler av de østerrikske alpene. Rundt Kitzbühel i Tyrol har brannmannskapene pumpet vann ut av mange kjellere. Og Kufstein sentrum i Tyrol ligger under vann.

Ifølge Salzburger Nachrichten er nåværende status at det ikke er noen skadede eller savnede.

Men skadene er enorme allerede.

Det meldes om fortsatt inenst regnvær i delstaten Salzburg. Det meldes om at vannmassene kan bli større. Det meldes også om fare for ras og leirskred mange steder.

En person omkom

I sørøstlige deler av Tyskland er flere jordras er utløst, og kapasiteten til brannmannskapene i området er sprengt, sier en talsmann for operasjonssentralen i Traunstein lørdag kveld.

Byene Berchtesgaden og Bischofswiesen, som ligger sørøst i Bayern nær grensen til Østerrike, er spesielt hardt rammet. Det kommer vann både fra fjellene og fra den flomstore elven Ache.

En person har mistet livet i distriktet, opplyser en talsperson til nyhetsbyrået AFP.

Bischofswiesen, som ligger sørøst i Bayern nær grensen til Østerrike, er spesielt hardt rammet. Det er erklært unntakstilstand i distriktet Berchtesgadener Land på grunn av kraftig regnvær og flom. Foto: Kilian Pfeiffer / DPA via AP / NTB

Dødstallet knyttet til ekstrem nedbør og flom i Tyskland har steget til 156. Til sammen har 183 personer mistet livet i flomkatastrofen i Vest-Europa.

Sørøst i Bayern har noen hus allerede blitt evakuert. Innbyggerne er bedt om å evakuere og holde seg unne gatene, siden det er mye vann som strømmer gjennom dem.

– Nødanropene kommer hele tiden. Situasjonen er uoversiktlig og det regner kraftig, sier en talsperson for politiet i Rosenheim, som ligger om lag 100 kilometer vest for de to byene.

Unntakstilstanden i distriktet vil tillate det tyske forsvaret å bistå i redningsarbeidet og yte nødhjelp.

På andre siden av grensen fører også det kraftige regnet til flom, og nødetatene i regionene Salzburg og Tyrol jobber på spreng.

Deler av sentrum i den historiske byen Hallein i Østerrike er oversvømmet og bekker har blitt til kraftige strømmer, opplyser politiet.

100 liter per kvadratmeter

I delstaten Sachsen i det østlige Tyskland ble det målt over 100 millimeter nedbør lørdag, noe som forårsaket flom også her. Regnmengden tilsvarer 100 liter per kvadratmeter.

Oversvømmelsene har blant annet rammet det populære turist- og naturområde Sächsische Schweiz, som er en nasjonalpark nær byen Dresden.

Innbyggerne i Berchtesgadener Land er bedt om å evakuere og holde seg unne gater, siden det er mye vann som strømmer gjennom dem. Foto: Kilian Pfeiffer / DPA via AP / NTB

Lokale beredskapsmyndigheter opplyser lørdag kveld at flere byer ikke er tilgjengelige og at vannstanden i flere elver har «steget ekstremt» og at det er ventet «voldsomme oversvømmelser».

Hardt rammet i vest

De siste dagene har den vestlige delen av Tyskland, Belgia, Nederland og Luxembourg vært rammet av kraftig flom som har ødelagt hus, kjøretøy og infrastruktur.

Angela Merkel besøker søndag det hardest rammede området. Hun kaller flommene en tragedie og har lovet støtte fra føderale myndigheter.

I Ahrweiler-distriktet i Rheinland-Pfalz, der de fleste dødsfallene i Tyskland har funnet sted, er det også registrert 670 skadde.

Lørdag hadde vannmassene trukket seg noe tilbake i de hardest rammede områdene, men det ventes at flere omkomne vil bli funnet. Mange personer er fortsatt savnet etter at ekstreme nedbørsmengder utløste flommen torsdag.