Angrep mot Kongressen i USA. Én politimann er død, mens én er skadet. Gjerningspersonen er også død.

En bil kjørte inn i en politisperring ved Kongressen. Føreren angrep deretter politiet med en kniv og ble skutt. En polititjenestemann og den mistenkte gjerningsmannen er død.

Politimenn fra US Capitol Police står ved en bil som kjørte rett inn i politiets sperring. Foto: J. Scott Applewhite / AP/NTB

2. apr. 2021 19:31 Sist oppdatert nå nettopp

En bil kjørt fredag inn i en politisperring nær Kongressen i Washington i USA. Bilføreren kom deretter ut av bilen og gikk til angrep på politiet med en kniv. Gjerningsmannen ble deretter skutt av sikkerhetsmyndighetene og er død.

– To polititjenestemenn ble skadet og den ene er død av skadene, opplyste Yogananda Pittman, fungerende sjef for Capitol Police, under en pressekonferanse som ble sendt direkte på TV.

Gatene rundt Kongressbygningen, som også kalles Capitol, og flere av bygningene tilhørende Kongressen er blitt stengt. Ingen politikere var tilstede i Kongressen da angrepet skjedde, siden det er påske.

– Det ser ikke ut til å være tilknyttet til terrorisme, men vi fortsetter selvfølgelig å etterforske, sa Robert Contee, fungerende sjef for Metropolitan Police i Washington D.C.

Politiet opplyste at de ikke vet hva som motiverte gjerningsmannen og de identifiserte ham ikke.

Politi og brannmenn står i nærheten av en bil som kjørte inn i en sperring ved Capitol Hill. Foto: J. Scott Applewhite / AP/NTB

Skjedde 100 meter fra kongressbygningen

Politistyrken som har ansvaret for sikkerheten rundt Kongressen, US Capitol Police, meldte rett før klokken 20.00 norsk tid på Twitter at noen kjørte en bil inn i to av deres politimenn. Det skjedde på nordsiden av Capitol ved innkjøringen fra Constitution Avenue.

Dette er cirka 100 meter fra selve kongressbygningen.

Alle tre, altså både de to politimennene og gjerningsmannen, ble sendt til sykehus, meldte USCP på Twitter.

Senere er det altså blitt bekreftet av politiet at den ene av de to polititjenestemennene og den mistenkte gjerningspersonen begge er døde.

Fryktet nye angrep på Capitol

Det har vært stor oppmerksomhet om sikkerheten ved Kongressbygningen etter at den ble stormet av Donald Trumps tilhengere den 6. januar. Amerikanske myndigheter har holdt muligheten åpen for at det kunne komme nye angrep mot bygningen som huser USAs lovgivende forsamling.

Det er først de siste ukene at sikkerhetsmyndighetene har begynt å ta ned et høyt gjerde med piggtråd som ble satt opp rundt Capitol etter hendelsene den 6. januar.

Flere titalls soldater fra Nasjonalgarden, som har vært ved Capitol siden stormingen i januar, ble utplassert rundt Kongressen etter bilangrepet. Kledd i utstyr som er egnet til å slå ned demonstrasjoner, jogget de i kolonner ut til ulike steder rundt Capitol, melder Reuters.

Siden det er påskeferie i USA, var hverken medlemmene av Senatet eller Representantenes hus tilstede i Washington.