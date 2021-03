Vulkanutbrudd nær Reykjavik farget himmelen rød

Et vulkanutbrudd ved Fagradalsfjall nær Islands hovedstad Reykjavik farget himmelen rød. Det er ingen umiddelbar fare for folk, men all flytrafikk er innstilt.

Her kan vulkanutbruddet sees litt til høyre for midten av bildet, med lava som renner til begge sider. Foto: Islands meteorologiske institutt via AP / NTB

NTB

20. mars 2021 00:00 Sist oppdatert nå nettopp

En rød glød preget nattehimmelen over stedet der vulkanen brøt ut fredag kveld. Foto: Hildur Hlín Jónsdóttir via AP / NTB

Utbruddet startet sent fredag kveld og ligger på Reykjanes-halvøya, om lag 40 kilometer sørvest for hovedstaden.

Bilder viser en rødfarget sky som lyser opp nattehimmelen, synlig flere kilometer unna. Bilder og video tatt fra et helikopter som kystvakten sendte ut på befaring, viser rød lava som strømmer ut fra en sprekkdannelse i bakken nær Fagradalsfjall.

Islands hovedflyplass Keflavik og det lille fiskeritettstedet Grindavik ligger bare noen kilometer unna, og alle flygninger til og fra Keflavik ble innstilt. Området der vulkanutbruddet pågår, er imidlertid ubebodd, og det er ikke ventet at utbruddet vil utgjøre noen fare.

Lite utbrudd

– Utbruddet startet på Geldingadalur ved Fagradalsfjall klokken 21.45 i kveld. Utbruddet vurderes som lite, og sprekkdannelsen er rundt 500–700 meter lang. Lavaens størrelse omfatter mindre enn 1 kvadratmeter, opplyser det islandske meteorologiske instituttet.

Instituttet beskriver utbruddsaktiviteten som liten. Det er dessuten målt bare svært små utslag på seismometrene, opplyser instituttet.

Det norske Forsvaret har F-35-fly utstasjonert på Island, der de vokter islandsk luftrom.

– For oss oppleves dette som udramatisk og vi har det bra. Vi forholder oss til retningslinjer som utstedes av islandske myndigheter, opplyste Luftforsvarets talsperson Stian Roan til NTB natt til lørdag.

Ber folk holde seg unna

Natt til lørdag var det ikke kommet noen meldinger om askespredning, men det var ventet at det vil bli registrert gassutslipp og funn av størknede magmafragmenter. Folk som bor øst for vulkanen, ble bedt om å holde vinduene lukket og oppholde seg innendørs som følge av risikoen for mulig gassforurensning.

Gassutslipp, spesielt svoveldioksid, kan nå høye nivåer i den umiddelbare nærheten av et vulkanutbrudd, og kan utgjøre helsefare og til og med være dødelig. Avhengig av vindretning kan gassen også bli fraktet til steder lenger unna.

Utbruddet er lokalisert i en dal som ligger rundt 4,7 kilometer fra halvøyas sørlige kyst. Politi og kystvakt ble sendt til stedet og skuelystne ble bedt om å holde seg unna. Hovedveien mellom Keflavik og Reykjavik ble midlertidig stengt.

– Alle de største veiene i området er blitt stengt slik at folk ikke kommer for nær. Det er viktig at folk holder seg i ro de første timene for å se hvordan dette utvikler seg videre, sier Davíð Már Bjarnason i redningstjenesten til Morgunbladid.

Første gang på 900 år

Vulkanutbruddet er nær Fagradalsfjall og Keilir – to fjell som ligger i Krýsuvík-området – et vulkansystem uten noen sentral vulkan og hvor det ikke har vært utbrudd siden 1100-tallet. Det siste utbruddet på Reykjanes-halvøya var i år 1240.

Fagradalsfjall ligger ikke langt unna Den blå lagune. Det var på forhånd ventet at dersom et utbrudd kom til å finne sted, så ville det skje i en seismisk sprekk mellom Fagradalsfjall og Keilir-fjellet.

Dette er et månelignende landskap og er et ubebodd område. Et utbrudd anses derfor ikke å være noen trussel for folks liv.

50.000 jordskjelv

Vulkanutbrudd i dette området kalles effusive, det vil si at lava strømmer jevnt ut fra bakken, i motsetning til eksplosive utbrudd der vulkaner spyr askeskyer høyt opp i luften.

Det vil trolig dreie seg om et begrenset lavautbrudd og med relativt lite aske, opplyste geofysiker Páll Einarsson ved universitetet på Island til AFP tidligere denne måneden.

24. februar ble det målt et jordskjelv med styrke på 5,7 i området. Siden har det blitt registrert mer enn 50.000 små skjelv, det høyeste antallet siden digitale registreringer startet i 1991.

Dagene før fredagens utbrudd hadde den seismiske aktiviteten avtatt.

De siste dagene ble det målt magma 1 kilometer under bakkeoverflaten rundt Fagradalsfjall.

Island har 32 vulkansystemer som anses som aktive. I gjennomsnitt har landet et utbrudd hvert femte år.