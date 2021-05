Netanyahu har 24 desperate timer igjen på å danne regjering. Nå er han villig til å gi fra seg deler av statsministerposten.

Han har sittet som Israels statsminister i 15 år og er tiltalt for korrupsjon. Klokken tikker for Benjamin Netanyahu.

Fristen Netanyahu har på å danne regjering er tirsdag 4. mai før midnatt. Han har enda ikke lyktes. Foto: Ronan Zvulun, Reuters Pool/NTB

3. mai 2021 22:04 Sist oppdatert nå nettopp

«Naftali Bennett, bli med i den høyreorienterte regjeringen i dag», skrev Benjamin Netanyahu på Twitter mandag.

Under twittermeldingen er en video av Netanyahu foran fire blå og hvite israelske flagg. Der sier han seg villig til å gi fra seg deler av statsministerposten.

Han tilbyr rivalen Naftali Bennett det første året som statsminister om han velger Netanyahus side.

Også andre viktige poster i regjeringen er han villig til å gi til Bennett. Tidspunktet for tilbudet er ikke tilfeldig.

Tirsdag før midnatt ryker Netanyahus sjanse til å huke seg til et flertall i nasjonalforsamlingen Knesset og dermed danne regjering. Om han ikke klarer det, blir det den fjerde gangen på snaut to år. Da gis oppdraget til en annen partileder.

Jokeren Naftali Bennett

Naftali Bennett er leder for høyrepartiet Yamina. På Israels politiske akse ligger Yamina enda mer til høyre enn Netanyahus parti Likud.

– Flere vil følge etter om Naftali Bennett velger høyresiden. Da vil vi sitte med 65 mandater, sier Netanyahu i talen.

For å få flertall må man ha mer enn 61 mandater i Knesset.

En mer kontrollert økonomi, atomavtale med Iran og riving av bosetninger på Vestbredden. Det er hva Netanyahu frykter om Bennett går inn i en samlingsregjering med partiet Yesh Atid, sier han i talen.

Sentrumspartiet Yesh Atid er partiet som sannsynligvis får mulighet til å danne regjering om Netanyahu ikke klarer det nå, ifølge Jerusalem Post.

På søndag ble det derimot kjent at Bennett og Netanyahu møttes forrige torsdag uten å informere media om møtet. Det spekuleres i om Netanyahu og blokken hans nå vil anbefale president Rivlin til å be Bennett å danne regjering. Det vil svekke innflytelsen til sentrumspartiet Yesh Lapid.

Om Naftali Bennett velger Netanyahu eller blokken imot vil være avgjørende for hvem som blir Israels neste statsminister. Foto: Abir Sultan, pool via AP/NTB

Fakta Fakta om valgene i Israel I løpet av to år har det vært fire valg i Israel. President Reuven Rivlin utepeker den partilederen som får mulighet til å danne regjering etter et valg. Det er det partiet som har størst sannsynlighet for å få flertall som får denne muligheten.

Netanyahus høyreparti Likud gikk seirende ut av valget 9. april 2019 og fikk 35 av de 120 plassene i nasjonalforsamlingen Knesset.

Den samme oppslutningen fikk også sentrumsalliansen Blått og hvitt, under ledelse av tidligere forsvarssjef Benny Gantz.

Ingen av dem greide å samle nok støtte fra andre partier til å kunne danne en styringsdyktig regjering.

17. september ble det holdt nok et nyvalg, der Blått og hvitt gikk seirende ut med 33 representanter, mot Likuds 32.

Hverken Netanyahu eller Gantz greide å danne regjering, og Gantz avslo også en invitasjon om å danne samlingsregjering.

Et tredje nyvalg ble holdt 2. mars 2020, men heller ikke det ga flertall til noen av de to blokkene i Knesset. Da ble Gantz og Netanyahu enige om å bytte på å være statsministre, men koalisjonen kollapset og førte til enda et valg.

23. mars 2021 ble det holdt et fjerde valg. Valget endte uten klart flertall, men Netanyahu ble sett på som mest de mest sannsynlige til å få flertall. Han ble utnevnt til å danne regjering.

Tirsdag 4. mai ved midnatt går fristen ut for Netanyahu til å danne regjering. Kilde: NTB Vis mer

Avviser tilbudet

– Netanyahu har ingen regjering, og han forsøker å gi Yamina skylden, sier Bennett i en kommentar til tilbudet.

Han avviste statsministerens tilbud melder den israelske avisen Haaretz.

Til tross for at Bennetts parti ligger på høyresiden i Israels politikk, har han både vært i samtaler med Netanyahu og anti-Netanyahu-blokken. Valget i år har i stor grad vært et valg for eller imot den korrupsjonstiltale Netanyahu.

Lederen for sentrumspartiet Yesh Atid har også gitt tilbud om et år av statsministerposten til Bennett.

– Hvis Netanyahu ikke klarer å danne en regjering, vil vi danne en samlingsregjering med både sentrum, venstresiden og høyresiden. Det mest destruktive som kan skje med Israel nå er enda et valg, har Bennett sagt ifølge the Times of Israel.

Heller ingen enighet i blokken mot Netanyahu

Forhandlingene mellom partiene i anti-Netanyahu-blokken har også gått sakte.

Partiene har til felles at de ikke ønsker Netanyahu som statsminister, men det er likevel et stort spenn mellom dem politisk.

Uenighetene handler først om fremst om de ulike ministerpostene. Bennett har insistert på å få sentrale poster knyttet til justis, innenriks, religion og utdanning.

Sentrumspartiet Yesh Atid, Arbeiderpartiet og det venstreorienterte partiet Meretz har avviste dette sterkt. De mener at den eneste som hindrer en slik regjering er Bennett selv.

– Bennett danser i begge bryllup. Han prøver å presse ut fordeler både fra oss og Netanyahu. Det sa en seniormedlem av anti-Netanyahu-blokken til avisen Haaretz.