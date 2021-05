Tolker trygler om ikke å bli etterlatt i Afghanistan

Flere titalls tolker som har jobbet for amerikanerne i Afghanistan under ofte livsfarlige forhold, trygler om ikke å bli etterlatt til seg selv av USA.

Butikkeiere inspiserer sine ødelagte butikklokaler etter et bilbombeangrep i Logan-provinsen i Sør-Afghanistan fredag. Taliban anklages for å stå bak. Foto: Matiullah Sarwar / AP / NTB

NTB-AFP

1. mai 2021 20:05 Sist oppdatert 23 minutter siden

Gruppa med tolker samlet seg etter fredagsbønnen, kvelden før tilbaketrekningen av amerikanske og Nato-styrker skulle starte. Nå frykter de at de skal bli mål for Taliban eller andre jihadistgrupper.

– Det viktigste vi vil, er å bli tatt med til USA. Det er det vi er blitt lovet, sier Mohammed Shoaib Walizada, som arbeidet for de amerikanske styrkene i kampsituasjoner fra 2009 til 2013.

Han sier han ble skutt i beinet mens han var med de amerikanske styrkene i Ghazni i 2011.

Kontrakter kansellert

Mange av tolkene, som kaller seg krigens glemte helter, sier at kontraktene deres er blitt kansellert brått og uten varsel.

Likevel har flere tusen av dem klart å reise fra Afghanistan etter å ha fått visum til USA eller andre Nato-land.

Men den siste tiden er det blitt vanskeligere. Enkelte amerikanske tjenestemenn hevder at jihadister som poserer som tolker, kan slippe inn på denne måten.

En rapport tidligere denne måneden fra Brown University sier at det i 2019 sto 19.000 søkere i kø for visum fra Afghanistan.

Dersom programmet ikke blir gjennomført, vil mange søkere bli strandet i Afghanistan og bli utsatt for angrep fra Taliban og kriminelle gjenger, heter det i rapporten.

Lever i frykt for Taliban

Tolkene som møttes fredag, sier at 3.000 tolker bor spredt rundt i landet og lever i frykt for Taliban, IS og andre jihadister.

– Da Taliban fikk vite at jeg arbeidet for de amerikanske styrkene, drepte de broren min, sier en av tolkene som ikke vil oppgi navnet sitt.

– Selv CIA erkjente at det var Taliban som drepte broren min. Nå lever jeg isolert og i frykt, sier han.

Bak tolkene hang et banner med teksten «president Biden, ikke snu ryggen til oss», og en plakat viste en tegning av en mann som retter et våpen mot en tolk som roper om hjelp til en gruppe soldater som går om bord i et helikopter.

– Ikke etterlatt oss her, deres glemte helter. Deres suksess i kampene var på grunn av tolkene, sier en mann som kaller seg Jaffry.