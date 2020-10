Trump-velgere dømmer uavgjort i duell

LONDON, KENTUCKY (Aftenposten): – Den forrige debatten var bedre, konkluderer kompisene Joe Maggard og John Rose.

8. okt. 2020 07:39 Sist oppdatert 15 minutter siden

Aftenposten fulgte debatten mellom Kamala Harris og Mike Pence hjemme i stuen hos Joe Maggard. Han bor i London i Kentucky. Det er midt i tykkeste Trump-land. Han og kompisen er da også Trump-tilhengere.

De to konkluderer likevel med at Harris klarte seg OK mot Pence. De vurderer debatten som en grei uavgjortkamp.

