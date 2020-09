Trump vil omskrive historiebøkene

Donald Trump har tidligere sagt at det amerikanske utdanningssystemet lærer elevene å hate USA. Nå vil landets president omskrive historiebøkene i skolen.

I arkivet hvor USAs uavhengighetserklæring og grunnlov oppbevares, tok landets president et oppgjør med historieundervisningen på amerikanske skoler. KEVIN LAMARQUE / Reuters / NTB scanpix

18. sep. 2020 11:20

– Patriotiske foreldre vil kreve at ungene deres slipper å lære hatefulle løgner om dette landet, sa Donald Trump torsdag.

17. september er jubileumsdagen for den amerikanske grunnloven.

Republikanernes håp i november tok for anledningen turen til nasjonalarkivet i hovedstaden hvor grunnloven og uavhengighetserklæringen oppbevares.

– Foreldre vil ikke godta indoktrineringen på skolene, «cancel culture» på arbeidsplassene eller undertrykkelsen av tradisjonelle verdispørsmål i offentligheten, sa presidenten ifølge The Washington Post.

Lanserer «1776-kommisjonen»

Dette er ikke første gang presidenten beskylder det offentlige skolesystemet for å være for negativ til landets historie. Under en tale ved Mount Rushmore i anledning uavhengighetsdagen i juli beskyldte han landets lærere for å få elevene til å «hate USA».

Dagens president foran blant andre George Washington (t.v.) på Mount Rushmore i anledning uavhengighetsdagen 4. juli. Alex Brandon / AP / NTB scanpix

Trump og de føderale styresmaktene har ikke myndighet til å overstyre lokale myndigheter om pensumet i skolebøkene. Derfor vil presidenten opprette «1776-kommisjonen» – etter årstallet for landets uavhengighetserklæring.

– Kommisjonen vil jobbe for et pro-amerikansk pensum som feirer sannheten om vår nasjons store historie, sa Trump, og la til at lærerne vil oppmuntres til å lære elevene om «mirakelet som er amerikansk historie».

De vil jobbe for en mer patriotisk utdanning over hele landet, og spesielt hvordan undervisningen tar for seg slaveriet og rasisme er på presidentens agenda.

– Mange unge amerikanere er blitt fortalt løgner om at USA er en ond nasjon plaget av rasisme, sa Trump.

Tusenvis protesterte mot rasisme og politivold i regi av Black Lives Matter i Seattle i juni. Trump gir undervisningen skylden for demonstrasjonene, som har vart i månedsvis. LINDSEY WASSON / Reuters / NTB scanpix

Trump gir også undervisningen skylden for de siste måneders demonstrasjoner og opptøyer i protest mot rasisme og politivold over hele USA.

– Dette er venstreradikalt opprør og kaos, som er et direkte resultat av tiår med venstreradikal indoktrinering på skolene våre. Dette har pågått for lenge, sa USAs president.