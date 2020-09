Ny bok: Trump innrømmer bevisst villedning om koronaviruset

President Donald Trump dysset bevisst ned hvor farlig koronaviruset var, ifølge en ny bok fra gravejournalisten Bob Woodward.

President Donald Trump under et valgkampmøte på Smith Reynolds Airport tirsdag. Evan Vucci / AP / NTB scanpix

NTB-AFP

9. sep. 2020 19:26 Sist oppdatert nå nettopp

Boka har fått tittelen «Rage» (Raseri). Onsdag publiserte både Washington Post og CNN utdrag fra boka.

Ifølge den kjente gravejournalisten har Trump fortalt ham at han visste at koronaviruset var livstruende og langt farligere enn en vanlig influensa.

– Du bare puster inn luft og det er slik det overføres. Så det er en svært vanskelig en. Det er en veldig kinkig en. Den er også mer dødelig enn en hard influensa, sier Trump i et intervju med Woodward 7. februar.

Deretter legger han til at «dette er dødelige greier».

I offentligheten valgte han imidlertid å gi en helt annen framstilling. Blant påstandene var at koronaviruset ikke var noe verre enn en vanlig influensa, at det snart kom til å forsvinne og at myndighetene hadde det under full kontroll.

Erkjente nedtoning

Noen uker senere innrømmet han overfor Woodward at han forsøkte å framstille viruset som mindre farlig enn det var.

– Jeg ønsket alltid å tone det ned. Jeg liker fortsatt å tone det ned, fordi jeg ikke vil skape panikk, sa han i et intervju 19. mars.

Pressetalskvinne Kayleigh McEnany i Det hvite hus sier onsdag at Trumps eneste motiv var å få folk til å føle seg trygge.

– Det er viktig å uttrykke tillit, det er viktig å uttrykke ro. Presidenten har aldri løyet til den amerikanske offentligheten om covid, sier hun.

For ros til ris

Trump insisterte lenge på at han ikke ville bruke munnbind. Den første gangen han hadde på seg munnbind offentlig, var i juli.

Under utbruddets første fase roste han også Kinas håndtering, før han gikk over til å anklage Kina for å ha latt viruset spre seg til resten av verden.

USA er det landet i verden som er hardest rammet av koronapandemien. Antall koronarelaterte dødsfall er snart ventet å passere 200.000.

Trump har gjentatte ganger uttalt at hans håndtering av utbruddet har vært en suksess, blant annet ved å vise til at han tidlig besluttet å forby innreise for folk som kom fra Kina og fra hardt rammede land i Europa.

Meningsmålinger viser imidlertid at to av tre amerikanerne er misfornøyde med Trumps håndtering.

