Syv beskutt utenfor begravelsesbyrå i USA

Syv personer ble såret av skudd utenfor et begravelsesbyrå i Milwaukee i USA, opplyser byens ordfører Tom Barrett.

NTB

Nå nettopp

De syv ble truffet av skudd fra en bil som kjørte forbi og åpnet ild mot folkemengden, opplyser Barrett.

Det ventes at alle kommer til å overleve. - Tilstanden er stabil, opplyser fungerende politisjef Michael Brunson.

Ofrene var menn og kvinner i alderen 20–48 år. Politiet hadde natt til torsdag norsk tid ennå ikke funnet den mistenkte.

Lokalavisen Milwaukee Journal Sentinel melder at rundt 100 sørgende var for å delta i begravelsen til Braxton Taylor, en 26 år gammel person som ble skutt og drept 17. september.

Taylors begravelse ble utsatt som følge av onsdagens skyting.

WISN-TV melder at det så ut til at det var skuddhull på en likbil utenfor bygningen og at bilens vinduer var skutt i stykker.

