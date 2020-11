26.000 barn er drept eller skadet i Afghanistan siden 2005

Siden 2005 har minst 26.025 barn blitt drept eller skadd i krigen i Afghanistan, ifølge Redd Barna. Det tilsvarer i snitt fem barn per dag.

Slektninger bærer en gutt som ble drept i et granatangrep i Kabul. Mer enn 26.000 barn har siden 2005 blitt drept eller skadd i krigen i Afghanistan. Foto: Rahmat Gul / AP / NTB

NTB

8 minutter siden

Tallet kommer fram i en ny rapport fra organisasjonen og er omtalt av BBC.

Redd Barnas tallgrunnlag strekker seg fra 2005 til 2019. Afghanistan var i fjor landet der flest barn ble drept eller skadd som følge av de globale konfliktene som er omtalt i rapporten. 874 barn mistet livet og 2.275 ble skadd.

Det sammenlagte antallet har vært over 3.000 i fire år på rad. Av dem som ble drept eller skadd i 2019, var 71 prosent gutter.

Ifølge rapporten har skoler stadig vekk blitt mål for angrep i den pågående konflikten mellom den afghanske regjeringen, som har støtte fra amerikanske styrker, og Taliban og andre opprørsgrupper.

Mer enn 300 skoler ble angrepet mellom 2017 og 2019, ifølge Redd Barna.

– Se for deg å leve i konstant frykt for at i dag kan være dagen da barnet ditt blir drept i et selvmordsangrep eller et luftangrep. Dette er den mørke realiteten for titusenvis av afghanske foreldre hvis barn har blitt drept eller skadd, sier Redd Barnas Afghanistan-sjef i en uttalelse.