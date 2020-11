Etiopisk offensiv mot Tigray i gang

Den etiopiske regjeringshæren innledet lørdag en lenge varslet offensiv mot Tigray med artilleri og flyangrep mot hovedstaden Mekele.

Etiopiske regjeringssoldater avbildet ved grensen mellom regionene Tigray og Amara. Foto: Ethiopian News Agency / AP / NTB

NTB-AFP-AP

Nå nettopp

Granatene regnet over byen med en halv million innbyggere som har ventet på at de etiopiske regjeringsstyrkene som omringer byen, starter angrepet på lederne for opprørsbevegelsen TPLF.

– Etiopiske militære har begynt å skyte med tungt artilleri mot sentrum av Mekele, melder de lokale myndighetene, og humanitære organisasjoner som har ansatte i byen, melder om det samme.

Etiopias regjering har varslet de sivile i byen at det ikke vil vises nåde om de ikke kommer seg unna TPLF-lederne i tide, og statsminister Abiy Ahmed har avvist dialog med TPLF.

All kommunikasjon med Tigray-regionen og dens 6 millioner innbyggere er stort sett avbrutt, og det er vanskelig å få bekreftet påstander fra de krigende partene i konflikten.

Offensiven og trusselen mot sivilbefolkningen har fått alarmen til å ringe i det internasjonale samfunnet. Allerede har flere titusener av mennesker søkt tilflukt over grensa i Sudan.