Etiopisk offensiv mot Tigray fullført lørdag, hevder statsminister Abiy Ahmed

Den etiopiske regjeringshæren innledet lørdag et lenge varslet angrep med artilleri og flyangrep mot hovedstaden i Tigray-provinsen.

FNs høykommissær for flyktninger Filippo Grandi besøkte lørdag etiopiske flyktninger i leiren Umm Rakouba øst i Sudan. Foto: Nariman El-Mofty / AP / NTB

NTB

28. nov. 2020 14:46 Sist oppdatert nå nettopp

Granatene regnet over Mekele med en halv million innbyggere, der Tigray-folkets frigjøringsfront (TPLF) har sitt hovedsete.

De etiopiske regjeringsstyrkene har omringet byen. Regjeringen, med fredsprisvinner Abiy Ahmed i spissen, ga hæren ordre om å angripe allerede torsdag.

Lørdag kveld skriver Ahmed på Twitter at den militære operasjonen i Tigray er fullført, melder nyhetsbyrået Reuters.

«Jeg er glad for å fortelle at vi har fullført og avsluttet den militære operasjonen i Tigray-regionen» heter det i Twitter-meldingen til statsministeren.

Meldingen er ikke bekreftet av uavhengige kilder.

Området er stengt for utenomverdenen og telekommunikasjonslinjene er sperret. Få uavhengige rapporter kommer ut, og det er vanskelig å få bekreftet meldinger om situasjonen.

Tidligere lørdag sa lokale myndigheter og humanitære organisasjoner at etiopiske militære hadde begynt å skyte med tungt artilleri mot sentrum av Mekele.

Sjefen for den etiopiske generalstaben, Birhanu Jula, uttaler til etiopisk kringkasting lørdag ettermiddag at hæren har kontroll over byen. Statsminister Abiy Ahmed sa i en uttalelse tidligere på dagen at hæren hadde tatt seg inn i Mekele.

– Vi har vært i stand til å gå inn i Mekele uten at sivile er blitt mål, sa Ahmed.

Etiopiske soldater på vei mot Tigray tidligere i november. Foto: Ethiopian News Agency

Etiopias regjering varslet sivile i byen at det ikke vil vises nåde om de ikke kommer seg unna TPLF-lederne i tide. Statsminister Ahmed har avvist dialog med TPLF

43.000 flyktninger

Offensiven og trusselen mot sivilbefolkningen har fått alarmen til å gå i det internasjonale samfunnet. Allerede har over 43.000 flyktninger søkt tilflukt over grensen i Sudan.

En gruppe kvinner og barn som har lykkes i å flykte fra Tigray, sitter sammen i Umm Rakouba-leiren i Sudan. Foto: Nariman El-Mofty / AP / NTB

Den etiopiske regjeringen har sagt at de skal unngå å skade sivile i angrepet.

– Det er mulig at noen av de ettersøkte vil dra til familien i naboområder og gjemme seg der noen dager. Men etter erobringen av Mekele, vil våre væpnede styrker få i oppgave å jakte på og gripe disse kriminelle en etter en, sier generalmajor Hassan Ibrahim til det etiopiske nyhetsbyrået.

Flere kriser

Statsminister Ahmed kunngjorde offensiven i begynnelsen av måneden etter et TPLF-angrep på en militærbase. Hundrevis skal ha blitt drept så langt. Kampene står i fare for å destabilisere Etiopia.

Et satellittbilde tatt forrige mandag viser biler som står i kø for å få fylt drivstoff i byen Mekele i Tigray. Den etiopiske hæren har lørdag innledet et angrep mot byen, som kontrolleres av TPLF-bevegelsen. Foto: Maxar Technologies via AP / NTB

Forsyningslinjene til Tigray er kuttet. Folk i området i ferd med å gå tomme for mat og andre nødvendigheter. FN har bedt om umiddelbar og uhindret tilgang for få frem nødhjelp til provinsen.

Flere kriser vokser samtidig. I Sudan har myndighetene store problemer med å ta hånd om titusener av flyktninger og etablere leirer for dem.

Samtidig har kamper i nærheten av flyktningleirer der eritreiske flyktninger oppholder seg nord i Etiopia ført til at også denne gruppen har havnet i ildlinjen.

Pengenød

FNs høykommissær for flyktninger Filippo Grandi besøkte lørdag flyktningleiren Umm Rakouba i Sudan. Bare i denne ene leiren er det 10.000 mennesker.

Grandi sier at 150 millioner dollar er nødvendig gjennom det kommende halvåret for at Sudan skal kunne takle flyktningstrømmen.

Flyktninger i Sudan forteller også at etiopiske styrker nær grensen hindrer folk i å forlate landet. De siste dagene har antallet som har klart å ta seg over sunket kraftig.

Etiopias statsminister Abiy Ahmed har så langt nektet å forhandle med TPLF. Fredsprisvinneren ser heller ut til å ville knuse dem militært. En delegasjon fra African Union (AU) klarte fredag ikke å rokke ham.

Tre tidligere afrikanske presidenter, Ellen Johnson-Sirleaf fra Liberia, Joaquim Chissano fra Mosambik og Kgalema Motlanthe fra Sør-Afrika troppet opp i Addis Abeba, men måtte gjøre vendereis med uforrettet sak.