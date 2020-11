FN: Overhengende fare for at Jemen rammes av den verste hungersnøden på flere tiår

Faren er overhengende for at Jemen blir rammet av den verste hungersnøden verden har sett på flere tiår, advarer FNs generalsekretær.

Den feilernærte jenta Rahmah Watheeq får hjelp på Al-Sabeen-sykehuset i Jemens Houthi-kontrollerte hovedstad Sana tidligere i november. To tredeler av Jemens befolkning på rundt 28 millioner er sultne. Foto: Hani Mohammed / AP

NTB-AFP

20. nov. 2020 16:51 Sist oppdatert nå nettopp

– I mangel på øyeblikkelig handling kan millioner av liv gå tapt, sier generalsekretær António Guterres fredag.

FN har for lengst slått fast at den over fem år lange krigen i Jemen har utløst den verste humanitære krisen i vår tid.

Jemenittiske opprørere som kontrollerer store deler av landet, kriger mot regjeringsstyrker med massiv støtte fra Saudi-Arabia og en koalisjon støttet av USA og andre vestlige land.

Fakta Krigen i Jemen Republikk på Den arabiske halvøy med rundt 30 millioner innbyggere. * En regional koalisjon ledet av Saudi-Arabia gikk i mars 2015 til krig mot den lokale Houthi-bevegelsen som hadde tatt kontroll over Jemens hovedstad Sana nord i landet noen måneder tidligere. * De forente arabiske emirater har deltatt i koalisjonen og har i likhet med Sudan hatt soldater på bakken i det sørlige Jemen. * I Aden i sør har væpnede separatister støttet av Emiratene erklært selvstyre fra Jemens internasjonalt anerkjente regjering. * Saudi-Arabia oppgir å ha gjennomført over 20.000 flyangrep i Jemen. Alle parter i konflikten anklages for krigsforbrytelser. * Iran støtter houthienes opprør, men FN-granskere har tidligere konkludert med at det ikke foreligger beviser for store våpenleveranser fra Iran. * Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) anslår at over 100.000 mennesker er drept i krigen. * Over 4 millioner mennesker er drevet på flukt siden konflikten brøt ut. * Krigen har utløst det FN beskriver som den verste humanitære krisen i vår tid. * 20 millioner går til sengs hver kveld uten å vite når de får sitt neste måltid, 14 millioner av dem trenger umiddelbar humanitærhjelp. (NTB) Vis mer