Aftenpodden USA: Trump ble frikjent igjen. Hva skjer nå?

– Republikanerne er livredde Trump, mener kommentator Christina Pletten.

32 minutter siden

USA-korrespondent Øystein K. Langberg og kommentator Christina Pletten snakker om utfallet av riksrettssaken i denne ekstrautgaven av podkasten Aftenpodden USA.

Trump ble frikjent, men begge var overrasket over at så mange som syv republikanere stemte for å dømme Trump.

– Dette kunne Mitch McConnell fått til hvis han ville. Trump kunne blitt dømt, sier Pletten.

McConnell er leder for republikanerne i Senatet. Han stemte for å frikjenne Trump, men kritiserte samtidig den tidligere presidenten i svært harde ordelag.

Øystein K. Langberg og Christina Pletten vil ikke avskrive at Trump kan komme tilbake politisk. Etter frikjennelsen lørdag kan han ikke nektes å stille til valg i 2024.

– Livredd Trump

I denne episoden snakker Pletten og Langberg også om Trumps pussige advokatteam og om hva frifinnelsen vil bety.

– Republikanerne er livredd Trump, det har riksrettssaken fortalt oss nok en gang. Om kort tid kan han være ute å holde folkemøter igjen. Jeg vil ikke avskrive ham, sier Pletten.

