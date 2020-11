Tallknuserne nøler med utrope Biden som vinner. Hvorfor?

Det er svært mye som står på spill når amerikanske medier skal rapportere det endelige valgresultatet.

«Tell hver stemme» er bønnen til mange demonstranter rundt omkring i USA. Foto: AP/NTB

11 minutter siden

Amerikanerne ble fortalt det kunne skje. Det kunne fort bli en valguke – ikke en valgdag.

Nå avhenger alt av de fire vippestatene Arizona, Nevada, Georgia og Pennsylvania.

Joe Biden fortsetter å øke ledelsen i minst tre av dem. Det meste tyder på at det er han som blir USAs neste president.

Men fortsatt vil ikke flertallet av tallknuserne offisielt bekrefte han som vinner.

Hvorfor tar det så lang tid?

Les også Joe Biden mot seier: Her skjer kampen på målstreken

Hvem skal man høre på?

I USA er det tradisjonelt amerikanske medier som har kåret valgvinnerne.

Nyhetsbyrået AP og TV-kanalene Fox News, ABC, NBC, CBS og CNN regnes som de mest troverdige.

Aftenpostens egen regel er at vi kan utrope en vinner dersom en av disse gjør det.

Analysenettstedet Decision Desk HQ gikk fredag klokken 14.50 norsk tid ut med at Joe Biden etter deres mening hadde vunnet presidentvalget. I Norge har TV2 kunngjort det samme.

Les også Hvem kårer vinneren av presidentvalget?

Donald Trump har fremsatt påstander om valgjuks – foreløpig uten beviser. Det har ført til protester flere steder i landet. Foto: Steve Marcus/Reuters/NTB

Hvordan blir stemmene regnet?

De seks medieorganisasjonene vurderingene er basert på blant annet foreløpig opptalte stemmer og valgdagsmålinger.

Men det er mye skjønn, og alle de seks medieorganisasjonene gjør sine individuelle vurderinger og beregninger.

Dermed kan vi noen ganger oppleve små forskjeller når medier kårer vinnere i ulike delstater.

Les også Joe Biden kan vinne valget. Men kan han vinne USA?

Når erklærer de seier?

Både NBC News og ABC News sier de vil kåre vinneren når deres statistiske modell er 99,5 prosent sikker.

I nyhetsbyrået AP går man enda lenger. Der skal all tvil være borte før en vinner utropes.

– Når det er absolutt ingen vei tilbake for kandidaten som ligger bak – hverken juridisk eller matematisk, da er valgresultatet klart, sier ansvarlig redaktør i AP, Sally Buzbee, ifølge The New York Times.

Demokrater feiret i Pennsylvanias gater da Joe Biden overtok ledelsen fra Trump i delstaten i løpet av fredagen. Foto: Mark Makela/Reuters/NTB

Hvorfor tar det så lang tid?

1. Små marginer og mange stemmer igjen

I flere av vippestatene er det svært små marginer som skiller. Det betyr at en høyere andel av stemmene må telles opp før man kan være helt sikre på at den ledende kandidaten ikke kan tas igjen.

Dette kompliseres ytterligere med at det fortsatt er et stort antall stemmer som ikke er talt opp (se faktaboks).

Fakta Stemmer ikke talt opp (pr. lørdag formiddag norsk tid) Pennsylvania: Ca. 89.000 stemmer

Nevada: Ca. 124.500 stemmer

Arizona: Ca. 173.000 stemmer

Georgia: Ca. 26.899 stemmer Vis mer

Les også Det amerikanske valget er ennå ikke avgjort. Her er svar på syv vesentlige spørsmål.

2. Provisoriske stemmer

I tillegg er det fortsatt tusenvis av såkalte provisoriske stemmer som ikke er telt med flere steder. En stemme som er provisorisk må undersøkes om den er gyldig før den kan registreres.

For eksempel kan en velger ha flyttet uten at det er registrert eller ha glemt legitimasjon på valgdagen, skriver NBC.

Om stemmen ikke oppfyller kravene, kan den bli kastet.

I Pennsylvania kan det være så mange som opp mot 100.000 provisoriske stemmer.

Med de svært små marginene i årets valg, kan det bli helt avgjørende hvor mange av disse stemmene som det blir tillatt å telle med.

I noen delstater er det så jevnt at de må telle stemmer som kommer inn fra utlandet og vurdere stemmer som kanskje vil bli forkastet. Da tar det lengre tid pr. stemme som skal sjekkes. Foto: Mary Altaffer / AP

3. Senere tidsfrister for poststemmer

I tillegg har flere av vippestatene en senere frist for når poststemmene kan mottas.

I Nevada tillates det å registrere poststemmer som kommer inn så sent som 10. november. Dette avhenger av at de er poststemplet før valgdagen 3. november.

I Pennsylvania var samme frist satt fredag 6. november.

Her fikk man heller ikke lov til å begynne tellingen av alle poststemmene før på selve valgdagen.

Les også Trump har trolig tapt valget. Slik kan han likevel prøve å forbli ved makten.

I Pennsylvania godtok de poststemmer som ble mottatt i løpet av fredag 6. november så lenge disse var poststemplet før valgdagen 3. november. Foto: Mary Altaffer / AP / NTB

4. Ekstra forsiktighet

Til slutt er det også verdt å merke seg at amerikanske medier har vært klare på at de vil utvise ekstra forsiktighet i år.

Det er mye som står på spill. Kostnaden ved å ta feil kan bli dyrebar i en tid der presidenten fortsetter å fremsette påstander – så langt uten beviser – om valgfusk.

På Twitter uttrykker statistikkguru og ansvarlig redaktør for FiveThirtyEight, Nate Silver, sympati for analyseteamene. Marginene er bitte små.

Ifølge ham må medieorganisasjonene skille mellom resultater som er «svært usannsynlig» og «nesten helt usannsynlig». Førstnevnte er ikke nok til å kunngjøre en vinner, mens sistnevnte skal være nok under de fleste omstendigheter, skriver Silver.

Det er mye som står på spill i årets valg. Det politiske klimaet er brennhett og polarisert. Foto: Hannah McKay/Reuters/NTB

Men når kommer resultatet da?

Trolig må man bare fortsette å smøre seg med tålmodighet.

AP har varslet at det kan ta flere dager før de kårer en vinner i avgjørende Pennsylvania. Vinner Biden denne vippestaten, vinner han valget.

I Nevada har stemmetellerne varslet at det fortsatt kan ta flere dager å telle alle stemmene. Delstatens myndigheter har gitt dem frist til torsdag 12. november.

Tallknuserne kan imidlertid bestemme seg for å utrope en vinner her før den tid – selv om ikke alle stemmene er talt opp.

Mens i Georgia forbereder man seg på omtelling. Årsaken er svært små marginer. Dette kan i så fall ta opptil flere uker, ifølge myndighetene.

Det kan også bli omtelling i Pennsylvania, men her har Biden begynt å dra ifra det siste døgnet.

Hvorfor leder Biden mer hos AP og Fox?

Både AP og Fox News har plassert Arizona i Bidens kolonne. De er foreløpig de eneste. Det har hevet noen øyenbryn.

Men ifølge de to medieorganisasjonene er det nå ikke mulig for Trump å ta igjen Biden i vippestaten.

Fortsatt er det mange stemmer igjen å telle.

CNN, ABC, CBS og NBC bruker annet tallmateriale enn AP og Fox. Disse samarbeider om å rapportere valgresultater i en ordning kalt National Election Pool.

AP på sin side har egne reportere på bakken i hvert fylke over hele landet. Disse henter inn stemmeinformasjon etter hvert som de kommer inn. Fox News bruker tall fra AP når de lager egne prognoser.