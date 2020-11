Biden talte til folket: – Det er ikke over før hver eneste stemme er talt

– Dette skal vi vinne, sa Biden i en kort tale til velgerne onsdag morgen norsk tid.

Foto: Brian Snyder, Reuters / NTB scanpix

4. nov. 2020 06:28 Sist oppdatert nå nettopp

– Tålmodigheten deres er prisverdig, sa Biden da han gikk på scenen kl 06.45 norsk tid. Han holdt en kort tale til velgerne fra sin valgvake i byen Wilmington i Delaware.

– Vi visste dette kom til å ta lang tid.

Likevel sa Biden at han føler seg bra:

– Vi tror vi kommer til å vinne valget, sa Biden.

– Det er ikke over før hver eneste stemme er talt.

Biden sa han er positiv til sjansene for å vinne vippestater som Georgia og Pennsylvania.

– Hold motet oppe, folkens. Dette skal vi vinne, sa Biden.

Trump: – Vi leder stort

Donald J.Trump gikk samtidig ut på Twitter og varslet at også han vil komme med en uttalelse i kveld.

«En STOR seier!», skrev presidenten.

I en annen twittermelding anklaget han demokratene for å prøve å kuppe valget:

«Vi leder STORT, men de prøver å STJELE valge. ViI vil aldri la dem gjøre det. Stemmer kan ikke avgis etter at lokalene er stengt!» skrev presidenten.

Trump gjør det bedre enn ventet

Tidlig onsdag morgen norsk tid var sannsynligheten stor for at Donald Trump ville vinne i en rekke viktige vippestater. Fox News hadde allerede utpekt Trump som vinner i Florida, Ohio og Texas. Også New York Times har erklært Trump til vinner av Ohio.

Slik så det ut klokken 06.00 norsk tid:

I Florida ledet Trump med 3,5 prosentpoeng i det 96 prosent av stemmene var talt opp.

I Nord-Carolina ledet Trump med 1,4 prosentpoeng i det 95 prosent av stemmene var talt opp.

I Texas ledet Trump med 5,8 prosentpoeng i det 87 prosent av stemmene var talt opp.

Men det så bra ut for Joe Biden i en annen viktig vippestat: Arizona.

Allerede kl. 05.20 norsk tid meldte Fox News at Biden faktisk vil gå av med seieren i Arizona. Med tre fjerdedeler av stemmene talt opp leder Biden med mer enn 8 prosentpoeng, viser opptellingen.