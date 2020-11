Trump med uklare påstander om valgseier og fusk: – Dette er en stor svindel

– Vi kommer til å vinne, og jeg mener vi har vunnet, sa Donald Trump fra Det hvite hus. Men opptellingen av stemmene er ikke klar.

4. nov. 2020 06:28 Sist oppdatert nå nettopp

Klokken 08.21 norsk tid gikk president Donald Trump på talerstolen, ledsaget av kona Melania og resten av familien.

– Millioner på millioner av mennesker stemte på oss, sa Trump fra Det hvite hus.

– En veldig trist gruppe med mennesker prøver nå å frata den gruppen sine stemmer.

Presidenten gikk langt i å antyde at det har vært valgfusk.

– Dette er en stor svindel mot det amerikanske folk. Det er en ydmykelse for landet vårt, sa Trump.

– Vi gjorde oss klare til å vinne dette valget. Ærlig talt, vi vant dette valget.

Så varslet han at han vil gå til retten:

– Vi går til høyesterett, vi vil ha all denne opptellingen til å ta slutt. Vi vil ikke at de skal finne masse stemmer klokken 04 om morgen, sa Trump, og la til:

– Dette er et veldig trist øyeblikk.

Twitter skjulte Trumps melding

Trump sa at seieren i Florida var mye større enn noen hadde ventet. Han gikk også langt i å hevde at republikanerne alt hadde vunnet i vippestatene Pennsylvania, Michigan og Wisconsin.

– Vi vinner i Michigan, wow, med over 300.000 stemmer. Vi vinner over alt, selv om vi ikke trenger dem alle, sa presidenten.

Trump erklærte dessuten seier i Georgia og Nord-Carolina, selv om det fortsatt er usikkerhet om sluttresultatene i disse delstatene.

Talen kommer kort tid etter at presidentene anklaget demokratene for å forsøke å stjele seieren i en twittermelding. Twitter har skjult meldingen.

Biden: – En god følelse

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden takket sine tilhengere for tålmodigheten da han talte en drøy time tidligere.

– Tålmodigheten deres er prisverdig, sa Biden fra scenen i Wilmington i Delaware.

– Vi visste dette kom til å ta lang tid.

Likevel sa Biden at han har en god følelse.

– Jeg er her for å fortelle dere i kveld at vi tror vi er i rute til å vinne dette valget, sa Biden til høylytt tuting fra bilene i publikum.

I den korte talen manet demokratenes presidentkandidat til videre tålmodighet:

– Det er ikke over før hver eneste stemme er talt.

Biden sa han er optimistisk til resultatene fra stater som Wisconsin og Michigan.

– Hold motet oppe, folkens. Dette skal vi vinne, sa Biden.

Trump gjør det bedre enn ventet

Onsdag morgen norsk tid var USA-valget fortsatt ikke avgjort. Men sannsynligheten stor for at Donald Trump vil vinne i en rekke viktige vippestater.

Amerikanske medier som New York Times og Fox News har allerede utpekt Trump som vinner i Florida, Iowa, Ohio og Texas.

Men det ser bra ut for Joe Biden i en annen viktig vippestat: Arizona. Allerede kl. 05.20 norsk tid meldte Fox News at Biden vil gå av med seieren her.

I vippestaten Georgia leder Trump stort i opptellingen med fire av fem stemmer talt opp. Lenge har de store mediene spådd at delstaten vil gå til Trump. Men i 06-tiden norsk tid snudde prognosen til The New York Times.

Avisen spår nå Biden-sier, med svært knapp margin. Forklaringen er at svært mange stemmer gjenstår å telle i storbyområdet i og rundt Atlanta, hvor det er ventet at Biden gjør det godt. Men det vil ta en stund før svaret kommer. Opptellingen har tatt pause for natten, melder CNN.

Joe Biden og kona Jill på scenen i Delaware. Foto: Brian Snyder, Reuters / NTB scanpix