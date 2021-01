Han skjønte én ting bedre enn alle andre politikere. Slik ble Putins fiende stor.

MOSKVA (Aftenposten): Opposisjonspolitiker Aleksej Navalnyj er Vladimir Putins erkefiende. Men hvem er han?

Aleksej Navalnyj sitter nå i fengsel. Under en rettshøring oppfordret han tilhengerne til å demonstrere. Foto: Maxim Shemetov, Reuters / NTB

Helene Skjeggestad Korrespondent i Russland

30. jan. 2021 22:27 Sist oppdatert nå nettopp

Et panel med menn i dresser. Rundt 300 mennesker i salen. Te og snitter. Alt lå til rette for et tradisjonelt aksjonærmøte i Russlands tredje største oljeselskap – Surgutneftegas – i 2008.

Men i salen satt én person som ville det annerledes. Da ordstyreren åpnet for spørsmål fra salen, reiste den da 31 år gamle Aleksej Navalnyj seg fra stolen og spurte: