Kongressen har godkjent valget. Joe Biden er USAs neste president.

Etter et historisk drama det siste døgnet, har Kongressen nå godkjent valgresultatet. Dermed er siste formelle hinder passert for demokraten Joe Biden. For første gang lover Trump en fredelig maktovertagelse.

7. jan. 2021 09:39 Sist oppdatert nå nettopp

Visepresident Mike Pence har nå lest opp valgresultatet fra alle delstater, og Kongressen har formelt godkjent Joe Bidens valgseier. Han fikk 306 valgmannsstemmer, mens Donald Trump fikk 232.

Sertifiseringen i Kongressen er i utgangspunktet rent seremoniell, men førte denne gangen til et historisk drama.

Seansen ble forsinket med flere timer etter at demonstranter brøt seg inn i kongressbygningen. Kongressmedlemmer ble evakuert fra salen der de satt for å godkjenne resultatet av presidentvalget.

Demonstrantene var tilhengere av Trump, som til nå har nektet å erkjenne nederlaget. De var samlet i Washington D.C. for å vise sin støtte til presidenten og protestere mot valgresultatet.

Les også Mistet oversikten? Dette er det viktigste som skjedde i natt.

forrige









fullskjerm neste Her har en av demonstrantene tatt seg inn på kontoret til Nancy Pelosi, den demokratiske lederen som er House Speaker. 1 av 4 Foto: SAUL LOEB / AFP/NTB

Stemte ned protester

Fire personer mistet livet i opprøret. Politi og sikkerhetsstyrker klarte til slutt å fjerne demonstrantene fra stedet. Arbeidet med å godkjenne valgresultatet ble gjenopptatt rundt kl. 02.00 norsk tid.

Det var ventet at flere senatorer ville protestere mot valgresultatet i flere stater. Etter onsdagens dramatikk valgte imidlertid flere senatorer å sitte stille i båten.

Kun protester mot resultatet i Arizona og Pennsylvania ble behandlet av kamrene i Kongressen. Et klart flertall avviste begge protestene.

Dermed er presidentvalget også formelt godkjent av Kongressen.

Slik var kaoset da demonstrantene tok seg inn i Kongressen i Washington:

Trump lover fredelig overgang

Nå gjenstår bare selve innsettelsen 20. januar. Da tar Biden over presidentembetet fra Trump, og Pence gir stafettpinnen til Kamala Harris.

Det var knyttet stor spenning til hva Trump ville si etter Kongressens formelle godkjenning av Bidens seier. Han er utestengt fra sosiale medier, men like før klokken 10 norsk tid sendte han en uttalelse til mediene.

Der sier han for første gang at han vil sørge for en fredelig maktovertagelse.

– Selv om jeg er fullstendig uenig i utfallet av valget, og selv om fakta er på min side, vil det bli en fredelig overgang 20. januar, sier Trump.

Samtidig erkjenner han at hans tid som president er over.

– Dette representerer slutten på den mest fantastiske første presidentperioden i historien, men det er bare starten på vår kamp for å Make America Great Again.