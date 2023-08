Mens krigen raser, skal Putin ha brukt enorme summer på luksus-yacht

Minst to enorme luksusyachter er knyttet til Vladimir Putin. Store summer skal ha blitt brukt på å pusse dem opp mens krigen i Ukraina raser.

Putin-tilknyttede «Graceful» fotografert nord for Hamburg 7. februar i fjor. Nå har båten fått navnet «Kosatka» (spekkhugger). Vis mer

Publisert: 26.08.2023 11:49

Ta en kikk på bildene nedenfor. De viser den overdådige luksusen som Russlands president Vladimir Putin angivelig disponerer.

Mens en halv million mennesker er blitt skadet eller drept i Putins «spesielle militæroperasjon» i Ukraina, er milliarder av kroner blitt brukt på å bygge om de to yachtene, ifølge russiske korrupsjonsjegere. Den ene ombyggingen skjer til tross for at skipet er i arrest i en havn i Italia.