600 kvadratkilometer ligger under vann. Russerne skyter mot flomofrene.

Ukrainas president besøkte torsdag de flomrammede områdene i Kherson. De gjensidige beskyldningene rundt eksplosjonen som ødela Kakhovka-demningen, fortsetter. Samtidig skyter russiske okkupasjonsstyrker mot flomofrene.

Dette bildet fanger øyeblikket der russiske granater treffer oversvømte områder i Kherson. Innbyggere som forsøker å flykte i en båt var like ved. Vis mer

Gi meg sammendraget

Volodymyr Zelenskyj sier han diskuterte «mange viktige saker» knyttet til ødeleggelsen av demningen da han besøkte regionen sør i landet.

– Den operative situasjonen i området som følge av katastrofen, evakuering av befolkningen fra mulige flomområder, avslutte krisen demningseksplosjonen har forårsaket, organisering av livsviktig hjelp til de flomrammede områdene, lister han opp på meldingstjenesten Telegram.

– Vi snakket også om mulighetene for å gjenopprette økosystemet i regionen og den operative militære situasjonen i dette menneskeskapte katastrofeområdet, legger han til.

Zelenskyj sier også at det er viktig at innbyggere og bedrifter som er rammet, får kompensasjon.

President Volodymyr Zelenskyj (til venstre) besøkte torsdag Kherson, der store områder er oversvømt etter at Kakhovka-dammen ble ødelagt tirsdag.

600 km2 oversvømt - ofrene blir beskutt

Samme dag opplyste guvernøren i regionen at 600 kvadratkilometer står under vann. Ukrainske myndigheter sier 30 tettsteder er oversvømt. Ti av disse – og brorparten av de flomrammede områdene – ligger i den russiskokkuperte delen av Kherson.

– 68 prosent av de oversvømte områdene er på venstre side av elven. Torsdag morgen har vannstanden steget til 5,6 meter, skriver Kherson-guvernør Oleksandr Prokudin på Telegram.

32 prosent av oversvømmelsene er på den høyre siden av elven, som fortsatt kontrolleres av Ukraina. Prokudin sier evakueringen fortsetter tross tung artilleriild fra russisk side.

Ukrainske myndigheter opplyser at en person er drept og flere såret som følge av den russiske beskytningen. De har publisert en video som viser et av angrepene:

Ukraina tok tilbake kontrollen over den regionale hovedstaden Kherson i november, men byen er fortsatt innenfor rekkevidde for russiske angrep.

Russland anklager på sin side Ukraina for å ha drept to mennesker på et evakueringspunkt i en russisk-kontrollert del av regionen.

Lora Musijan i værmeldingstjenesten i Kherson vadet torsdag ut i vannet og målte vannstanden til 5,33 meter over normalen.

– Det har begynt å gå noe ned. Dersom den trenden fortsetter, vil det være gode nyheter for innbyggerne, sier han.

I deler av Kherson er kun hustakene synlige over vannet.

Anklager hverandre

Begge sider fortsetter å anklage motparten for å stå bak eksplosjonen som ødela bygningen. I Den internasjonale domstolen i Haag (ICJ) påsto Russland art ukrainerne angrep demningen med artilleri.

– Kyiv-regimet satte ikke bare i gang med massive artilleriangrep mot demningen natt til 6. juni, men de hevet også bevisst vannstanden i Kakhovka-reservoaret til en kritisk nivå, påstår den russiske diplomaten Aleksander Sjulgin.

Ukraina har siden oktober i fjor advart om at russiske styrker hadde minelagt demningen og sier nå at russerne utløste den ødeleggende eksplosjonen.

Skadeomfanget i Kherson er enormt.

Ingen tegn til liv

Dronebilder fra den sammenraste demningen og landsbyer i nærheten viser bygningsrester som har rast ut i den flomstore elven og hundrevis av boliger som står under vann. En kirke er også omgitt av vannmassene.

Det er ingen tegn til liv på bildene, som er tatt av nyhetsbyrået Associated Press. Byrået sier ruinene av den ødelagte demningen ikke viser tegn til skader som vanligvis oppstår ved bombing ovenfra, for eksempel svimerker og skår etter granatsplinter.

Det statlige russiske nyhetsbyrået Ria Novosti melder at fem personer har mistet livet i byen Nova Kakhovka etter at demningen brast. Ytterligere 41 er på sykehus.

Den ukrainske eksilordføreren i den russiskokkuperte byen Olesjky i Kherson sier til Kyiv Independent at tre personer er døde.