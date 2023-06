Dramatisk natt i Ukraina: Demning ødelagt. Vannet kan nå kritisk nivå i løpet av fem timer.

Ta med dere familie og kjæledyr og kom dere bort. Det er beskjeden fra ukrainske myndigheter.

Det siste døgnet har det vært en rekke angrep langs frontlinjen i Ukraina. I krigsherjede, og strategisk viktige Kherson, har det ført til at en demning er blitt ødelagt.

Dette er hendelsen kort oppsummert:

En demning fra Sovjetunionen i russisk-okkuperte Kherson er blitt ødelagt natt til tirsdag. Det bekrefter begge sider.

Nå flommer det vann nedover mot bebyggelse. Ifølge det russiske nyhetsbyrået Tass kan 80 boligområder stå i fare for å bli oversvømt.

Demningen ligger ved et kraftverk og demmer opp Kakhovka-reservoaret. Det inneholder drøyt 18 kubikkilometer med vann. Den er 30 meter høy og 3,2 kilometer lang.

Reservoaret forsyner den annekterte Krymhalvøya med drikkevann. Den sørger også for vann til kjøling av Zaporizjzja-kraftverket. Tirsdag morgen melder det internasjonale atombyrået IAEA at situasjonen ved Zaporizjzja-kraftverket er under kontroll.

Ukrainske myndigheter mener at russiske styrker står bak eksplosjonen.

Hva skjer? Hvem står bak? Og hva er motivet?

Hva skjer nå?

Ukrainas nasjonale politi har bedt folk som bor i de omkringliggende landsbyene om å evakuere, skriver The Guardian.

– Vannet vil nå kritiske nivåer innen fem timer, siteres lederen for myndighetene i regionen, ifølge Reuters.

Vann-nivå stiger og alle som er i faresonen må:

Skru av alle elektriske apparater

Ta med dokumenter og andre verdifulle papirer

Ta vare på familie og kjæledyr

Tirsdag morgen ble det også klart at den ukrainske presidenten, Volodymyr Zelenskyj, har innkalt til krisemøte etter demningskollapsen.

Et satellittbilde viser demningen Nova Kakhovka 5. juni. Nå truer vannet fra den ødelagte demningen bebyggelsen flere steder.

Hva har skjedd?

Det kommer motstridende meldinger tirsdag morgen om hva som har skjedd.

Tirsdag morgen hevder det russisk statlige nyhetsbyrået Tass at det er Ukraina som står bak. De viser til at det er brukt rakettsystemet Olkha, også kalt Vilkha. Det er produsert i Ukraina og basert på et rakettsystem fra det gamle Sovjetunionen. Dette er ikke bekreftet eller verifisert.

Ukraina har siden i høst advart om at Russland kan tenkes å ville sprenge demningen. Zelenskyj skriver på Twitter at dette er russiske terrorister.

– Terroristene vil ikke klare å stoppe Ukraina med vann, missiler eller noe annet, skriver den ukrainske presidenten.

Det finnes et tredje alternativ. De siste månedene har det versert flere bilder av at dammen skal være ødelagt av krigsslitasje og høy vannstand. Nå har vannstanden vært på et rekordhøyt nivå, melder Evan Hill, som arbeider i The Washington Post:

Hva er motivet?

Begge sider peker altså foreløpig på den andre som skyld i ødeleggelsen. Det er heller ikke så lett å få øye på hvilken side som tjener på den ødelagte demningen:

Det er åpenbart ikke en fordel for Ukraina å få deler av Kherson oversvømt. Det er en katastrofe for lokalbefolkningen og for hele Svartehavsområdet.

I tillegg kan det også stikke kjepper i hjulene for Ukrainas motoffensiv, som er ventet å blant annet slå til i dette området. I høst lanserte tenketanken Institute for the Study of the War at Russland kunne tenkes å sprenge demningen for å forhindre ukrainske styrker å rykke dypere inn i Kherson.

Samtidig forsyner dammen den russisk annekterte Krymhalvøya med vann. Dette er et svært viktig område for Russland og Vladimir Putin, med stor strategisk og symbolsk betydning. Tirsdag morgen sier russiskinnsatte ledere i området at foreløpig er ikke vannforsyningen til Krym truet.

Zelenskyj har tidligere anklaget Russland for å ha planer om å sprenge demningen for å overstrømme områder nedstrøms.