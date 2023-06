Viktig demning i Kherson er ødelagt

Det meldes fra både russisk og ukrainsk hold at Kakhovka-demningen i Kherson-regionen er ødelagt. Demningen ligger på Dnipro-elva, og det har blitt utløst flom.

Uverifiserte bilder i sosiale medier synes å vise en rekke eksplosjoner ved demningen, mens andre viser at den har brast, og at det flommer vann gjennom den.

Ukraina anklager russiske styrker for å ha ødelagt den, noe russerne har avvist. Tass siterer ordføreren for okkupasjonsmyndighetene i den nærliggende byen Nova Kakhovka på at demningen er ødelagt av angrep. Videre heter det at angrepet på demningen er en «alvorlig terrorhandling».

Demningen ligger ved et kraftverk og demmer opp Kakhovka-reservoaret. Det inneholder drøyt 18 kubikkilometer med vann. Den er 30 meter høy og 3,2 kilometer lang.

Reservoaret forsyner den annekterte Krim-halvøya med drikkevann og også vann til kjøling av Zaporizjzja-kraftverket, som også er under russisk kontroll.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har tidligere anklaget Russland for å planlegge å sprenge demningen slik at store områder nedstrøms blir oversvømmet. Dette vil også ødelegge vannforsyningen til store deler av det sørlige Ukraina, har Zelenskyj advart om.

– Omfanget av ødeleggelsene, hastigheten og mengden vann, samt hvilke områder som trolig blir oversvømt, er under kartlegging, heter det i en uttalelse fra ukrainske myndigheter.

En russisk-støttet tjenesteperson ved Zaporizjzja-kraftverket sier tirsdag morrgen at det ikke er kritiske skader på kraftverket ennå.