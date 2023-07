Nato-landet Tyrkia tjener godt på Putins krig

Tyrkias eksport til Russland har skutt i været. Svartelistede russiske skip skal ha gjort mer enn 100 stopp i tyrkiske havner siden mai i fjor.

Presidentene Vladimir Putin (t.h.) og Recep Tayyip Erdogan under et møte i Kreml i Moskva i 2020. Vis mer

Det kan være god butikk i å holde seg unna Vestens omfattende sanksjoner mot Russland. Hittil i år er verdien av Tyrkias eksport til Russland nær fordoblet sammenlignet med første halvår i fjor, fra 2,6 til 4,9 milliarder dollar.

Samtidig er Russland det landet Tyrkia importerer mest varer fra, etterfulgt av Kina.

Det viser ferske offisielle tall fra handelsdepartementet i Tyrkia.

En torn i øyet på de allierte

President Recep Tayyip Erdogan har fordømt Russlands invasjon og gitt hjelp til Ukraina. Samtidig leder han det eneste landet i Nato som ikke har innført sanksjoner mot Russland. At Tyrkia i tillegg bidrar til å fylle tomrommet som sanksjonene har skapt for Russland, har lenge irritert USA og de andre allierte.

Det er hevdet at Russland rett og slett bruker Tyrkia som base for å drive sin verdenshandel videre. USA er sterkt bekymret for eksport av produkter som kan bidra til russernes herjinger i Ukraina. Det gjelder eksempelvis datamaskiner, vestlig produserte databrikker og kjemikalier.

I fjor høst kom de første offisielle protestene fra amerikansk side. De ble avfeid av tyrkerne. Senere er presset fra amerikansk hold økt. Offisielt sier Tyrkia at landet ikke vil omgå sanksjonene eller bidra til reeksport av svartelistede produkter. Landets leder avviser at de er involvert i slik aktivitet.

Men senest i april avviste en talsmann for president Erdogan blankt at det er aktuelt å innføre sanksjoner mot Putin-regimet i Moskva.

Fakta Sanksjoner mot Russland USA er det landet som har innført flest sanksjoner og straffetiltak mot Russland, tett fulgt av EU og Storbritannia. Antallet har passert 3100. Personer Størstedelen gjelder enkeltpersoner, som russiske ledere, militære, oligarker og individer som knyttes til overgrep, krigsforbrytelser, plyndring i Ukraina, våpenimport o.l. Sanksjonene består stort sett av reiseforbud og inndragning av penger og eiendom. Svartelistet er også en rekke fly og skip som brukes til å smøre Russlands krigsmaskineri. Selskaper Mange russiske selskaper og grupper er også på listen. De fleste innenfor bank, finans, medier (propaganda), væpnede styrker og paramilitære grupper (som leiesoldathæren Wagner), politiske partier og organisasjoner. Generelle sanksjoner Vestlige land har forsøkt å stramme inn Russlands tilgang på penger ved å fryse midler tilhørende regjeringen og finansnæringen, forbud mot lån, innskudd og lignende. Russland er også utestengt av det globale finanssystemet Swift. I tillegg kommer import- og eller eksportforbud mot en rekke varer og produkter. Eksempler er olje, kull, gass, gull, diamanter, bildeler, datamaskiner, teknologisk utstyr og annet som kan tenkes å styrke Russlands militære evne. Vis mer

Skipstrafikk avslørt

Den amerikanske avisen The Wall Street Journal avslørte i slutten av juni at flere russiske lasteskip regelmessig har anløpt tyrkiske havner etter invasjonen. Det dreier seg om fartøyer som er svartelistet av USA på grunn av våpentransport og andre forsyninger i strid med amerikanske sanksjoner mot Russland.

De sanksjonerte russiske fartøyene har gjort flere enn 100 stopp i tyrkiske havner siden mai i fjor. Dette ifølge fraktregistre avisen har hatt tilgang til. Aktiviteten skal ha fortsatt de siste ukene.

Droner fra Iran

Minst to av de svartelistede skipene som stoppet i tyrkiske havner i fjor, har seilt på en rute som Iran tidligere skal ha benyttet til å levere væpnede droner over Det kaspiske hav, viser sporingsdata. Iranske droner er blitt brukt i flere angrep i Ukraina.

Ett skip, Port Olya-1, skal ha gjort minst ett stopp i den iranske havnen Amirabad ved Det kaspiske hav i mai 2022 og returnerte deretter til Russland.

Russiske og tyrkiske myndigheter har ikke ønsket å kommentere opplysningene.

En amerikansk tjenestemann sier at «Russland gjør alt i sin makt for på skjult måte skaffe materiell til å forsyne sine krigsanstrengelser».

Avisen kaller Tyrkia «en viktig økonomisk kanal» for Russland.

I tillegg er Tyrkia blitt et fristed for russiske oligarker og deres milliardbåter.

Vesten undergraver egne sanksjoner

Listen over tredjeland som USA og EU mener bidrar til den russiske krigskassen, er lang. I fjor truet USA med reaksjoner mot 18 land som ble sett på som transittland for videreeksport til Russland.

I fjor høste viste en rapport fra analyseselskapet Corisk at Norges Russland-eksport hadde økt siden invasjonen i februar. Eksporten fra alle de andre landene som var undersøkt, var redusert.

Fakta Disse land/områder har innført sanksjoner mot Russland Australia

Albania

Bahamas

Canada

EU (27 land)

Island

Japan

Liechtenstein

Montenegro

New Zealand

Norge

Singapore

Storbritannia

Sveits

Sør-Korea

Taiwan

USA Vis mer

Norsk milliardhandel

Undersøkelser tyder på at også amerikanske og europeiske firmaer har bidratt til den russiske krigføringen via omveier.

Eksporten til Russlands naboland er nemlig økt kraftig, ifølge tall fra Corisk. Det gjelder land som Kasakhstan, Georgia, Armenia, Belarus, Kirgisistan og Usbekistan.

– Vestens eksport til Russlands naboer er blitt tredoblet under sanksjonene. Det uttalte Erlend Bollman Bjørtvedt ifølge økonomi-nettstedet E24 i mai. Han er landrisiko-ekspert i Corisk.

Europeiske land, USA, Canada og Japan skal ha eksportert varer for 8 milliarder euro mer enn hva som ville vært normalt. Varene antas av Corisk i stor grad å være ment for Russland, opplyste E24.

Tyske og litauiske selskaper står for bortimot halvparten av en eksport som kan være verdt mer enn 100 milliarder kroner.

Den skjulte handelen fra Norge kan ha rundet én milliard kroner i fjor, mener Bjørtvedt. Flere saker er under etterforskning av Politiets sikkerhetstjeneste.

Stoltenberg følger med

Nato-sjef Jens Stoltenberg sier ifølge E24 at Nato og EU er bevisst på at Russland prøver å omgå sanksjonene. Han opplyser at det vurderes mottiltak for å tette alle smutthull i sanksjonene.