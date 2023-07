Russlands regjering ber militæret om bistand etter trafikkaos ved Krym

Trafikkork er øverst på Putins agenda. Nå er det snakk om å bruke landgangsfartøy for å lose russiske turister over til Krym.

Russlands president Vladimir Putin hadde videomøte med transportminister Vitalij Saveljev og de andre regjeringstoppene tirsdag. Vis mer

Flere ting burde plage Russlands president Vladimir Putin:

Den ukrainske motoffensiven kverner videre øst i Ukraina.

Wagner-hærens opprør og oppløsning har gitt manko på soldater. Russland rekrutterer nå flere fanger og tsjetsjenske krigere, skriver Bloomberg

Det meldes om nye angrep inne på russisk territorium. Angrepene blir nå omtalt av statlige nyhetsbyrå, som Ria

Men da Putin tirsdag innkalte regjeringssjefene sine til videomøte, var det ikke noe av dette han først ville snakke om, ifølge gjengivelsen fra Kreml.

– Som vanlig starter vi med det mest umiddelbare. Det første temaet er situasjonen rett før Krym-broen, sa Putin:

– Tydeligvis er bilkøen enorm.

Kø ved Krym-broen Videoen fra Ria viser den lange køen ved Krym-broen første helgen i juli 2023.

13 kilometer kø

I tiår har Krymhalvøya lokket til seg ferierende sovjetere, ukrainere og, siden Russlands annektering i 2014, russere.

I år er det betydelig færre turister på Kryms riviera. Det skriver Radio Free Europe.

Men krigen skremmer ikke vekk alle. Og i helgen førte det til problemer: kilometer etter kilometer med bilkø før Krym-broen, som forbinder halvøya med det russiske fastlandet. Den 19 kilometer lange broen ble åpnet av Putin i mai 2018.

Folk satt i bilene sine i timevis. Ved et tidspunkt var køen 13 kilometer lang, tvitret nyhetsbyrået Ria på mandag.

Onsdag morgen viser Googles trafikkart at det fortsatt er store trafikkproblemer 4 kilometer før broen:







Onsdag morgen sto trafikken i 4 kilometer før Krymbroen, viser traffikkartet til Google.

Putin ba om en løsning

– Leger og redningsarbeidere fra Det russiske kriseministeriet er til stede. Frivillige gir vann til folk – 5 tonn pr. dag, skrev det uavhengige nyhetsnettstedet Meduza på mandag.

Ukrainerne har angrepet flere mål på Krym. I oktober i fjor ble Krym-broen sprengt.

Nå er det innført grundige sikkerhetssjekker for å kjøre på den. Turistenes biler og bagasje gjennomsøkes nøye, viser videoer på sosiale medier.

Mandag la Ria ut en video av på Twitter som viser hjelpemannskaper som deler ut vann:

– Hva foregår der nå, og hva gjøres for å bedre situasjonen? spurte Putin transportminister Vitalij Saveljev i møtet på tirsdag.

Svaret kan overraske.

Gjennom de «nye» territoriene

Saveljev fortalte at en annen bro, en som går fra Kherson i Ukraina til Krym, er reparert. Broen ble ødelagt i et ukrainsk missilangrep i juni.

Dermed kan de russiske turistene kjøre til halvøya også gjennom det ukrainske fastlandet.

– Tallene våre viser at flere enn 1200 kjøretøy i går kjørte gjennom de nye territoriene uten å bruke Krym-broen, svarte Saveljev.

De «nye territoriene» er områdene øst i Ukraina som Russland har okkupert, og som ukrainerne kjemper for å ta tilbake. Selv om hovedveien går langt fra frontlinjen er det i disse områdene de verste kampene raser.

Men dette var ikke det eneste overraskende med Saveljevs svar.

Ba Sjojgu sende militære fartøy

Tidligere på dagen hadde transportministeren snakket med Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu.

– Hvis det blir nødvendig vil han gi oss to store landgangsfartøy, sa Saveljev til Putin.

Landgangsfartøy er krigsskip som er laget for å frakte styrker, kjøretøy og krigsmateriell helt frem til en strand eller brygge. Saveljev sa at skipene kan bære 40 biler hver, og gjennomføre fem turer om dagen.

– Dermed kan vi frakte over 1000 biler på denne strekningen hver dag, uten å bruke Krym-broen, sa han.

Tankesmia The Institute for the Study of War (ISW) skriver i en analyse at trafikkorken til Krym delvis skyldes at Putin nekter å erklære at landet er i krig med Ukraina.

– Resultatet er at turisme til den okkuperte Krymhalvøya fortsatt fremmes, skriver ISW.

Tankesmia føyer til at det skjer selv om krigen raser videre i områdene. Og til tross for at de ukrainske styrkene helt legitimt kan skyte på mål langt bak frontlinjen.