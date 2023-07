Tyrkia-ekspert: En løsning alle kan se på som en seier

Recep Tayyip Erdogans beslutning om å slippe Sverige inn i Nato er en løsning alle involverte kan se på som en seier, mener svensk Tyrkia-ekspert.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan (til venstre), Nato-sjef Jens Stoltenberg (i midten) og Sveriges statsminister Ulf Kristersson (til høyre) avbildet sammen etter møtet mellom de tre partene mandag kveld. Vis mer

Ved å knytte beslutningen om svensk Nato-medlemskap til Tyrkias fastlåste medlemskapsforhandlinger med EU, kan Erdogan redde ansikt overfor hjemmepublikum, mener Aras Lindh ved Utrikespolitiska institutet i Sverige.

Lindh understreker at han ikke har analysert innholdet i avtalen som mandag ble inngått mellom Erdogan og Sveriges statsminister Ulf Kristersson, og som skal lede til tyrkisk ratifisering av Sveriges Nato-søknad.

Høynet innsatsen

– Men den umiddelbare reaksjoner er at dette ser ut til å være noe som kan fremstilles som en seier både for den svenske og den tyrkiske regjeringen – og Nato som helhet, sier Lindh.

– Eksakt hva som står i avtalen, må studeres, og da får vi se hva Tyrkia har fått gjennomslag for, sier han.

Lindh tror Erdogans krav om å gå gjenoppta medlemskapsforhandlingene med EU, som ble lagt på is i 2016, var en måte å høyne innsatsen i forhandlingene på.

– Men det var på samme tid ganske harmløst, for Erdogan vet at et EU-medlemskap er langt unna. Det handler om å få i gang samtalen, sier Lindh.

Redde ansikt

– Det tror jeg han trenger for å kunne redde ansikt overfor egen befolkning og selge inn det faktum at han har ratifisert et land som han sier gir beskyttelse til terrorister, og som tillater Koran-brenning, sier han.

Sveriges statsminister Ulf Kristersson bekreftet mandag kveld at Tyrkias forhold til EU var tema under samtalen med Erdogan.

– Fra svensk side støtter vi fortsatt et tettere samarbeid mellom Tyrkia og EU. Det kan dreie seg om en modernisert tollunion og også visumspørsmål, sa han.